Het Boxtel van Ludy Meister: ‘Vroeger dronken we moed in bij café Pallieter’

Kat stapt in verboden vossenklem in Haaren en raakt mogelijk zijn pootje kwijt

10:17 HAAREN - Een jonge kater is zaterdag in Haaren in een vossenklem gestapt en raakte daarbij flink gewond. De dierenarts denkt dat zijn linker voorpootje niet meer te behouden is. De vossenklem is al sinds 1969 verboden in ons land.