Het Boxtel van Marleen Huisman: ‘Ontroerend om weer samen te zingen’

Het 10-jarig jubileum ging aan de neus van JukeBOX voorbij. ,,Nu zijn we aanbeland bij ons 12,5-jarig jubileum. Dat gaan we in mei vieren op De Langspier. Lekker buiten.” Ze grijnst. ,,We moeten alleen nog wel flink oefenen.” Met BOXtheater ligt het een tikje anders. ,,Dat durven we nog niet op te starten, omdat het theater op locatie is. In huiskamers zit je toch erg dicht op elkaar. Er wordt wél gerepeteerd. Het stuk van vorig jaar is weer opgepakt.”