Het Boxtel van Patrick van den Aker: ‘Haar verhaal raakte me’

Een grote medaille met daarop een neushoorn ligt op tafel. Patrick van den Aker (49) is net terug van de Big Five Marathon in Zuid-Afrika. ,,Sinds 2018 loop ik voor Run for KiKa Marathon, de marathonafdeling van KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij, red.).”

Overgewicht en een hernia

Hij glimlacht. ,,De Big Five Marathon viel me erg zwaar. Achteraf bleek ik corona te hebben.” Waarom beult hij zich zo af? ,,Ik had last van overgewicht en een hernia en begon in 2010 met wandelen. Dat hielp me enorm.” Van het een kwam het ander. ,,Tijdens de eerste keer hardlopen legde ik zonder moeite tien kilometer af.”

Quote Eerder stoppen was geen optie Patrick van den Aker De basis was gelegd. In 2016 liep hij de marathon van Eindhoven. En die van New York begon te lonken. ,,Maar daar kun je niet zomaar naartoe. Alleen via loting, een sportreisbureau met een wachtlijst, of via een goed doel, zoals KiKa. Je moest minimaal 6000 euro aan sponsorgelden ophalen. Daar zag ik wel tegenop.” Hij klaarde de klus en stortte zich op meer marathons, zoals die van Berlijn, Londen, Chicago en natuurlijk New York. Geld binnenhalen, dat is geen probleem meer voor hem. ,,In 2018 heb ik veel zaadjes geplant bij veel ondernemers en nu sta ik al een paar jaar vol in bloei. Inmiddels staat de teller op 85.000 euro.”

Op naar de 100.000? ,,Jazeker. Ook al kost alles bij elkaar me vijf tot tien uur per week.” En zijn drijfveren om dit te doen? ,,Ik ben begonnen uit eigenbelang omdat ik anders niet naar New York kon. Maar vorig jaar kwam de omslag. Ik liep de marathon van Londen en kwam marathonloopster Paula tegen, die haar dochter Marit had verloren aan kanker. Haar verhaal raakte me. Het kwam zo dichtbij, ik werd erdoor gegrepen. Toen ik het vorige week erg zwaar had, dacht ik aan de kinderen die elke dag pijn hebben. Eerder stoppen was geen optie voor me.”

Hij is even stil. ,,Gek eigenlijk dat die omslag pas in 2021 kwam.” De gedreven Van den Aker kijkt intussen naar de toekomst. ,,Volgend jaar ga ik minderen. Eén tot hooguit twee marathons per jaar en verder wil ik me gaan inzetten voor Running Blind, als begeleider van iemand die blind of slechtziend is.” En hij heeft nog meer plannen. ,,Ik wil een jaarlijks terugkerend evenement opzetten, waarbij Boxtel in beweging komt voor KiKa. Ik ben er druk mee bezig, maar ik kan er nog niet zoveel over vertellen…”

Trots:

,,Op al mijn 42 sponsors hier in Boxtel. Die me al jaren steunen. Niets is ze te gek. Geld, fruit. Heel bijzonder.”