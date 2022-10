Het Boxtel van Toine van der Weerden: ‘Lijkt me geweldig om een DNA-databank op te richten’

,,Even mijn pc afsluiten.” Toine van der Weerden (64) is net bezig geweest om het muziek- en expositieprogramma van kunstcafé Coupé te promoten. ,,We hebben weer een leuk aanbod, en voor bezoekers is het bijzonder om daar in een huiskamerachtige setting van te genieten. Dichter bij een artiest kun je niet komen. Laatst kwam Peer de Graaf – Meneertje Peertje – toevallig hier en zei: ‘Dit is de leukste overstap van de trein die ik ooit heb gehad.’”

Voorouders

Naast zijn werk voor het café heeft Van der Weerden een bijzondere hobby. ,,Ik doe al jaren stamboomonderzoek en kwam erachter dat mijn voorouders, Verouden, in Boxtel woonden. Mijn overgrootvader woonde op Selissen, ik weet inmiddels ook in welke boerderij. Het besef dat mijn voorouders hier hebben rondgelopen, dat is heel bijzonder. Het voelt als thuiskomen. Zelf ben ik in Veldhoven geboren.”

Quote Je bent een soort detective Toine van der Weerden In coronatijd had hij niet veel te doen en hij ging aan de slag met MyHeritage, een online platform voor genealogie. ,,Ik had een DNA-match met iemand die haar grootvader niet kende. Ik ben gaan zoeken en heb hem gevonden via DNA en stambomen.” En hij maakte al meer mensen blij met zijn onderzoek. ,,Er kwam een vrouw hier in het café, en haar vader kende zíjn vader niet – haar grootvader dus. Ik ging zoeken en vond twee halfbroers van haar vader.” Hij lacht tevreden. ,,Super om te doen. Je bent een soort detective.”

Maar inmiddels heeft hij het erg druk met zijn werk voor het café. ,,Daarom ben ik er nu ’s avonds mee bezig, en soms ook ’s nachts... Het is enorm spannend om te doen, je hebt van die eurekamomenten. Blijkt dat ik veel familie in Boxtel heb. Onder anderen een buurman, en de buurvrouw van ons vorige huis.”

De ondernemende Van der Weerden bruist alweer van de nieuwe ideeën. ,,Het lijkt me geweldig als we in Boxtel en omgeving meer mensen een soort DNA-databank kunnen oprichten. Door stambomen en DNA te combineren, breng je mensen in je omgeving in contact met elkaar.”

Trots op...

,,Het Stationsplein is sinds in 2015 mooi opgeknapt. Mijn vrouw Monic heeft het als geluksplek ingediend op de site Gelukinboxtel.nl, en daar ben ik het helemaal mee eens. Je ziet hier veel verschillende mensen langskomen, zoals Ghanese en Somalische vrouwen in prachtige kledij. En mensen die gaan zitten op het bankje aan de overkant. Of op ons bankje voor het café. Ik ga er weleens bij zitten en dan maken we een praatje, heel leuk.”