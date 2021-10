Het Boxtel van Tom Heerkens: ‘Belangrijk dat mensen zich ook bij kleine problemen gehoord voelen’

,,Het is hier een beetje Old Skool-achtig, hè?” Met een brede glimlach zit Tom Heerkens (28) aan de hoge houten werkbalie in ‘PC Service Boxtel’. Hij kijkt de inspirerende en lichte ruimte rond die industrieel aandoet. ,,Ik ben in 2013 begonnen met reparatie en onderhoud van computers en computersystemen. Dat bevalt me prima.”

Klanten ondersteunen is zijn drijfveer. ,,Dat geeft me voldoening en energie en ook bestaansrecht. Soms zien klanten het niet meer zitten. Dan is het fijn als ik ze kan helpen om toch online te blijven. Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen, óók als het om kleine dingen gaat. Als mensen zeggen dat ze er geen verstand van hebben oordeel ik daar nooit over.”

Geen ondernemer in hart en nieren

Ondernemer in hart en nieren was hij aanvankelijk niet. ,,Ik had een gesprek met een vriend die ook ondernemer is. Hij motiveerde me om door te pakken en een computerzaak te beginnen in deze ruimte. Eerst vond ik het lastig om commercieel te zijn; was waarschijnlijk wat te coulant. Nu lukt het me veel beter om een balans te vinden.”

Volledig scherm Tom Heerkens © Noor Reigersman Af en toe een praatje en veel verschillende mensen ontmoeten is ook een leuk aspect van zijn werk. ,,Het leuke is dat het ook je privéleven beïnvloedt. Daardoor knoop je weer gemakkelijker gesprekken aan. Je staat meer in het leven, leert steeds meer sociale vaardigheden.” Hij kijkt naar buiten, naar de andere winkelpanden in de Stationsstraat. ,,Een fijne straat; alle ondernemers hebben contact met elkaar. Er heerst een prettige mentaliteit. Als we iets verdachts zien waarschuwen we elkaar.”

Bij de ingang van de werkruimte staat een automaat met pakjes Wilhelmina-pepermunt voor het goede doel van Kika in de strijd tegen kinderkanker. ,,Die is hier neergezet door Patrick van den Aker die ook uit Boxtel komt. Hij loopt marathons voor het goede doel. De hele opbrengst gaat naar Kika.“

Trots op?

,,Op de mooie natuur rondom Boxtel. Die wordt vaak onderschat. We vergeten soms dat we de Kampina in onze achtertuin hebben. Er zijn mensen die van ver komen om daar te wandelen. Mijn vriendin en ik zijn er ook heel graag. Verder ben ik ook trots op Breukelen, op de gemoedelijkheid die ook in deze straat heerst. Park Molenwijk is ook prachtig. In die omgeving ben ik opgegroeid.”