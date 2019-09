Het Boxtel van... Willem van Vossen: ‘Dit is de bewerkelijkste wisselexpositie tot nu toe’

Uitnodigende flyers liggen op tafel. Alles loopt op rolletjes. Willem van Vossen (70), kartrekker van Museum Boxtel (MUBO) zit even uit te blazen van alle voorbereidingen voor de expositie Boxtel in de oorlogsjaren 1940-1944. Ruim een week geleden ging die open. ,,MUBO bestaat vijf jaar en dit is de bewerkelijkste wisselexpositie die we tot nu toe hebben gehad. Er zitten honderden uren van allerlei deskundigen in. Driekwart jaar voorbereiding.” De grote trots van Van Vossen is het gloednieuwe touchscreen. ,,Hiermee kunnen de bezoekers allerlei originele foto's, beeld- en geluidsfragmenten en authentiek filmmateriaal over de oorlog in Boxtel bekijken. Er staat ontzettend veel interessante informatie in.”