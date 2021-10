Het Brabantse koor Betje Wolff zingt Bella Ciao al 25 jaar: ‘Zelfs op Paaspop hoorde ik het iedere dag’

SCHIJNDEL/BOXTEL - Strijdliederen van over de hele wereld zingen van de Betje Wolffstraat tot aan Paradiso. Het is allemaal werkelijkheid voor vrouwenkoor Betje Wolff dat dit jaar 25 jaar bestaat. Dat werd dinsdag in Boxtel gevierd. ,,Stiekem zingen wij mannen soms op de achtergrond mee.”

Het werd een feestelijke dag voor het vrouwenkoor. Gehuld in hun kleurrijke kostuums toastten de leden op dit jubileum aan de Luissel in Boxtel, al is dat niet waar het koor ooit is begonnen. ,,Natuurlijk hadden we het graag in de Betje Wolffstraat in Schijndel gevierd, alleen die locatie was niet coronaproof. Nu de besmettingen oplopen, willen we toch een verantwoord feest geven en dat kon Boxtel”, legt Jeanne Roozendaal (66) als één van de eerste leden uit.

Tijdens de jubileumdag werd Lia Londeman als initiatiefneemster van het koor ook nog eens gehuldigd. ,,Zonder haar was er geen koor. Lia en haar man gaven 25 jaar geleden feest, omdat ze 25 jaar getrouwd waren. Er bleef toen nog wat drank over en tijdens een borrel kwamen we op het idee om een koor te beginnen. Dat was toevallig in de Betje Wolffstraat.”

Bella Ciao

Het koor houdt niet alleen van een borrel, ze zingen er ook over. ,,Dat komt door Betje Wolff. Zij was een vrouw die vroeger haar mond niet hield en heel strijdlustig was. We zingen dan ook veel strijdliederen en dat gaat ook wel eens over drank.”

De vrouwen zingen allerlei strijdliederen, van Russisch tot Spaans en van Jiddisch tot Iers. Het Italiaanse nummer Bella Ciao blijft toch wel bijzonder. Het is een wereldwijde hit geworden door de serie Casa de Papel op Netflix. ,,Wij zingen het nummer al 25 jaar en destijds kende bijna niemand het. Nu zingt iedereen het luidkeels mee en zelfs op Paaspop hoorde ik het iedere dag.”

Het lied gaat volgens Roozendaal over de partizanen in Italië. Een van de nummers die het koor ook in Paradiso heeft gezongen. ,,Dat vergeet ik nooit meer. We zongen als een van de weinig koren op de korendag strijdliederen. De rest zong allemaal pop of klassiek. We waren in die zin een beetje een vreemde eend in de bijt.”

Weinig mannen

Betje Wolff is dan wel een vrouwenkoor, toch waren er op het jubileum nog enkele mannen te zien. ,,Wij maken de muziek en de vrouwen laten we zingen”, lacht gitarist Jan Willems (67) uit Veghel. ,,We zijn maar met drie mannen en zingen af en toe mee. Zo horen we er toch een beetje bij, al is het maar als lage basstem.”

Willems noemt het ook wel een sociaal uitje om eens in de twee weken met de vrouwen te repeteren in het Gasthuis in Schijndel. Toch zijn er in het verleden meer mannen lid geweest. ,,We hebben het zeker geprobeerd, maar ik snap ook wel dat de naam Betje Wolff mannen niet aanspreekt”, lacht Roozendaal.