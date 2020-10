Het corona-monster bedreigt opnieuw zwaar getroffen Zorggroep Elde Maasduinen: Zorgcentra op scherp

VIDEO Automobi­list verliest macht over het stuur en komt met auto op zijkant terecht in Sint-Oedenrode

7 oktober SINT-OEDENRODE - Een automobilist is woensdagmiddag rond 13.20 uur de macht over het stuur verloren toen hij over de Bestseweg in Sint-Oedenrode reed. De auto kwam op de zijkant op het naastgelegen fietspad terecht.