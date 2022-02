Het dak is eraf, de rest volgt weldra

Verdachte drugslab Esch: ‘Ik werd gechan­teerd, ik moest wel’

DEN BOSCH/ESCH - ,,Ik ben geen crimineel, in de verste verte niet.” De 52-jarige Raymond H. zei het maandagmiddag met nadruk, in de rechtbank van Den Bosch. Maar het Openbaar Ministerie eiste enkele uren later toch 6,5 jaar cel tegen H., vooral vanwege het drugslab dat op 3 juli 2019 werd gevonden in zijn woning aan het Broxven in Esch.

