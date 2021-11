Het Den Dungen Van Christel Heijmans: ,,Het dorp zit echt in mijn hart”

In haar zitkamer ligt een stapeltje rode puntmutsen, bij de voordeur staan kerstlantaarns. Tastbare bewijzen dat Christel Heijmans (51) zich op veel fronten inzet voor Den Dungen. Ze is voorzitter van Stichting H.E.L.D..

,,We zijn nu bezig met een nieuw project: een gratis huis-aan-huistijdschrift door en voor inwoners uit Den Dungen en Maaskantje. Een soort Linda, zeg maar. De bedoeling is dat het vier keer per jaar verschijnt. Na een oproep hebben we nu negen redactieleden.”

En de onderwerpen? ,,Mooie verhalen maken over mooie mensen, activiteiten, en sociaal-maatschappelijk dingen. Bijvoorbeeld Jan Minkels kookt en iemand bedenkt dan: Hé dat is iets voor mijn moeder. Het tijdschrift moet dus verbindend gaan werken.”

Volwassen kerels en een kabouterpad

In coronatijd zat Heijmans ook niet stil. ,,Met H.E.L.D. hebben we de trimbaan en het Kabouterpad gemaakt bij het Dungens Gat. Zo leuk dat volwassen kerels na afloop zeiden dat ze ervan genoten hadden om het Kabouterpad aan te leggen. Er komen veel mensen op af. En dan nu de plannen voor een natuurspeeltuin bij het Dungens Gat; als H.E.L.D. zijn wij ook stakeholders van het gebied.”

Heijmans glundert terwijl ze vertelt. ,,Het is zingevend. Hier krijg ik veel energie en voldoening van en ik vind het erg leuk om te netwerken, om mensen aan elkaar te koppelen. Op die manier kun je activiteiten gemakkelijk aan elkaar rijgen. Soms zitten mijn dagen alleen wel propvol.”

Puntmutsen

Propvol, ja… Kerst op het Plein, de app Moeke, Den Dungen Dobbert, Recycle Sint, online bingo tijdens corona, het is een greep uit vele activiteiten van H.E.L.D. ,,De puntmutsen zijn voor de kinderen die meedoen aan de Kabouterspeurtocht. De speurtocht begint en eindigt bij de Majorcabar. De kinderen krijgen dan zo’n muts en een diploma na afloop. Afgelopen september zijn we begonnen en ik heb al honderdvijftig mutsen naar de Majorcabar gebracht. Met de deelnemersbijdrage van vier euro bouwen we een potje op, onder meer voor het nieuwe tijdschrift. O ja, en die kerstlantaarns, daar betalen we het treintje van dat tijdens de komende kerstmarkt rondom de kerk gaat rijden. We moeten alleen nog een vergunning aanvragen, maar dat lukt vast...”

Trots op...

,,Ik ben trots op de vrijwilligers. Op de mensen die direct meegaan in onze ideeën. Na een oproep krijg je meteen reacties als: Ja, gaan we doen! We wonen hier nu ruim twintig jaar en Den Dungen zit echt in mijn hart.”