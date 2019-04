Het Den Dungen van... Cor Schakenraad: ‘Ik ben bang dat het dorpse karakter verloren gaat’

Hij is van vele markten thuis. Werkzaam als hoofd financiële zaken voor de Mosagroep, een samenwerkingsverband van negen schoolbesturen. In zijn vrije tijd zit hij nooit stil. Was penningmeester voor diverse verenigingen en is na zijn voorzitterschap nu secretaris van de heemkundevereniging. Zijn interesse in historie begon met genealogie: het uitzoeken van zijn familiegeschiedenis, waar hij een boek over schreef. Dat is niet het enige boek dat hij maakte. Hij schreef ook een boek over de Nederlandse band Flairck. ,,En verder heb ik hun hele archief gedigitaliseerd.” Alle persingen van de elpees van Flairck zijn in zijn bezit. Bij elkaar nog een vrij bescheiden collectie. Des te groter was die van Beatles waar hij eveneens fan van is. ,,Maar ik heb er veel weggedaan wegens ruimtegebrek.” Ook de negen meter aan boeken over de Beatles is een beetje ingekort.