Het Den Dungen van: ‘Eigenlijk bén ik recycling’

Starterswo­nin­gen Shooters dupe van slechte inspraak

8 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - Een meerderheid van de gemeenteraad in Sint-Michielsgestel wilde nu eindelijk eens een daad stellen. Ze zijn het aantal klachten over hoe projectontwikkelaars omgaan met inspraak rondom bouwplannen beu. Daarom wordt een deel van het bouwplan van het oude café Shooters op stilstand gezet. Eerst moeten er betere regels komen over hoe ontwikkelaar met de buurt in gesprek moeten.