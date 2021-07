Het Den Dungen van Eric Sleutjes: ‘Mensen komen hier om te plukken en te praten’

,,Het best bewaarde geheim van Den Dungen”, noemt hij het gekscherend. De kleurige pluktuinen van het bloemen- en plantenbedrijf van Eric Sleutjes ontvouwen zich verrassend aan de enigszins verscholen liggende Jacobusstraat.

Terwijl Eric Sleutjes (54) kussens op de stoelen van het houten theehuis legt – ,,Zelf getimmerd, ik ben ook timmerman” – arriveert klant Els Simon. ,,Ik heb zelf geen tuin meer en kom hier altijd bloemen plukken. Hartstikke leuk.” Ze knipt her en der wat bloemen en legt die in haar mandje.

Tuin leeggeroofd

Sleutjes kijkt glimlachend toe. ,,Afgelopen weekend was het enorm druk. Er kwamen mensen van heinde en verre, en nu is de tuin een beetje leeggeroofd.” Terwijl Sleutjes praat, komen er telkens mensen aanfietsen of -wandelen. ,,Vaak moeders met kinderen, maar ook vaders met kinderen. Door de week en in het weekend. Soms denk je: Hè, moeten ze niet werken? Maar met thuiswerk kun je er natuurlijk wel even tussenuit.”

Gezellig vindt hij het in elk geval. ,,Er komt hier ook vaak een man van 85 jaar, die het heerlijk vindt om even wat te wieden en dan een kopje koffie te drinken. En als we iemand zien die alleen komt, dan gaan we vaak even een praatje maken.”

Regen is beter

Door het natte en kille voorjaar bloeit alles wat later. ,,Regenwater is trouwens wel beter dan grondwater. Dat laatste is vijf graden kouder, zuurstofarm en ijzerrijk. We zijn nu bezig met een installatie om het grondwater geschikter te maken.”

Sleutjes komt uit een tuindersfamilie die van wanten weet. ,,Mijn vader was een van de eerste marktkoopmannen die bloemen en planten verkochten op de markt in Den Bosch. Van oudsher verkochten Dungenaren hun overschot aan groente, fruit en eieren in de stad. Bloemen en planten werden lange tijd als luxegoederen gezien.” Zelf stopte Sleutjes in 2005 met de Bossche markt. ,,Toen liepen bloemen wat minder goed.” En ook zonder markt is het druk genoeg. ,,We zijn nu wel zeven dagen per week bezig.” Fräncis van den Oetelaar strijkt neer in het theehuis, samen met een vriendin. ,,Ik kom hier ook weleens bloemen plukken, maar nu om bij te kletsen.”

Trots

,,Op de stichting Held. Dat is een groepje mensen die van alles organiseert. Ze zorgen voor reuring. Dankzij hen is er een kabouterpad en een trimbaan. Er zijn jeugdgriezeltochten, creatieve workshops in De Litserborg. Den Dungen Dobbert. Ik snap niet hoe ze dat allemaal kunnen bedenken. Echt knap.”