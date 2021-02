Het Den Dungen van Frank van Boxtel: ’Foto’s zijn gedegradeerd tot iets vluchtigs’

Bij Thialf in Schijndel gelden strenge coronare­gels, op natuurijs elders ook

12 februari SCHIJNDEL/BOXTEL - Het is ze gelukt. ,,Zaterdag om 10.00 uur gaan we open", meldt ijsmeester Toine van Heesch van Schaatsclub Thialf in Schijndel. Maar schaatsen kan hier alleen na reservering en een coronacheck. Voor het natuurijs in de hele regio geldt: als het te druk wordt, grijpt de overheid in.