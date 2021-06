Het Den Dungen van Henk Verhagen: ‘Onze toren is hoger dan die van de Sint-Jan’

DEN DUNGEN - Hij zit in zijn fauteuil bij het raam in de prachtige pastorie naast de kerk in Den Dungen en werpt een blik naar buiten. ,,Ik verbaas me vaak hoe het mogelijk is dat ik hier woon. Prachtig, hè, en zie je de tuin achter? Wat een uitzicht. Dit heb ik te danken aan pastoor van Beurden.”

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. Deze week: Henk Verhagen.

Voor Henk Verhagen (77) zijn veel dingen helemaal niet vanzelfsprekend. ,,Ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat we met onze volksdansgroep Brabants Bont de halve wereld over zijn gereisd. Amerika, Rusland, IJsland, China, Canada, Afrika. Dat een simpel mens als ik zoveel heeft mogen meemaken op cultureel gebied.”

‘Onze dansers zweefden’

Hij schudt zijn hoofd. ,,We ontmoetten bijvoorbeeld een Argentijnse beroepsvolksdansgroep in Portugal. Of die Mexicaanse in Duitsland. Daar konden we ons absoluut niet mee vergelijken, maar we waren wél uitgenodigd. Waarom? We stopten niet na één nummer. Onze dansers zweefden rond en we hadden veel ritme.” Is er nog een reis in het verschiet? ,,Jazeker, we hopen nog naar Estland te gaan.”

45 jaar geleden richtte Verhagen Brabants Bont op; hij is accordeonist. ,,Alleen muzikaal optreden, dat zag ik niet zo zitten. Een dansgroep eromheen leek me wel wat en toen was Brabants Bont zo geboren. Nu zijn er nog zes dansparen over. Er is geen aanwas meer.”

Cor Swanenberg

Alles ligt het stil vanwege corona, maar Verhagen repeteert nog wel met Cor Swanenberg voor hun voorstelling ‘Humor op zijn Brabants’. ,,In 2022 hebben Cor en ik een optreden staan in Theater De Lievekamp in Oss.”

Eerst had Verhagen nog veel meer clubjes. ,,Schrijf ze maar niet op, want het waren er zóveel. Soms moest ik me er drie keer per dag voor verkleden. Vier jaar geleden was ik met vakantie in Frankrijk, heel rustige omgeving. Alleen maar koeien en schapen. En opeens kreeg ik een burn-out. Schijnt vaker te gebeuren als je plotseling van de drukte in de stilte komt.”

Sindsdien doet hij rustiger aan. ,,Alleen nog Brabants Bont en Humor op zijn Brabants. Daar krijg ik nog steeds energie van.”

Trots

,,Den Dungen is een broeinest van verenigingen. En ik ben trots op de mensen die Den Dungen groot hebben gemaakt. Het begon al in de vijftiende eeuw; toen werd de kerk gebouwd. Verder zijn wij de tuinders van Den Bosch. Daardoor droegen onze boerinnen de grootste poffers, want zij waren het rijkst. En o ja, onze kerktoren is iets hoger dan die van de Sint-Jan. Tenminste, dat heb ik altijd horen zeggen.”