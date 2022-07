Het Den Dungen van Hilde Trommelen: ‘Onze inwoners zijn initiatiefnemers, echte kartrekkers’

Met een brede lach zwaait ze de voordeur open. ,,Kom binnen!” Vanwege de vakantie is er nu geen vrijwilligerswerk te doen, maar stilzitten, dat kan de levendige Hilde Trommelen (55) niet. ,,Nee, ik ben geen bankzitter.”

Over haar aandeel in vrijwilligerswerk is ze bescheiden. ,,Ik doe wel wat, maar ik ben geen kartrekker of initiatiefnemer, zoals veel andere mensen in Den Dungen dat wel zijn. Ik ben meer iemand die meehelpt.”

Nieuwjaarsbijeenkomst in mei

Toch zit ze in het bestuur van Den Dungen Wenst Dat (DDWD). ,,Normaliter houden we in januari een nieuwjaarsbijeenkomst met alle nieuwe inwoners, maar door corona kon dat twee keer niet doorgaan. Daarom hebben we het op 15 mei gedaan. Leuk dat we het plein voor gemeenschapshuis De Litserborg erbij konden betrekken, met een springkussen en draaimolen voor de kinderen.”

Wordt het een blijvertje? ,,Dat weten we nog niet, ook al was het heel leuk en sfeervol.” In coronatijd zat Trommelen ook niet stil. ,,Ik kreeg de vraag vanuit stichting H.E.L.D. of ik één keer in de week koffie wilde drinken met een man die veel alleen was. Inmiddels is hij overleden. Hij was in de 90 en nog heel helder, maar toch was het wel lastig om elke keer onderwerpen te vinden waarover we konden praten.”

Bewegen voor ouderen

Toch ging ze ermee door. ,,Ik vind het fijn om werk te doen dat ertoe doet, om mensen blij te maken en met elkaar in contact te brengen. Ik heb graag iets te doen.” Dat blijkt wel, want naast haar baan runt ze MoveCareless voor sport en beweging, samen met haar man Gerlof. ,,Ik heb drie groepen Bewegen voor Ouderen opgezet in De Litserborg en die lopen goed. Zelf leid ik die niet meer, maar ik leid nog wel een groep bodywave voor mensen van mijn eigen leeftijd. Dat lijkt een beetje op het vroegere aerobics.”

Verder geeft Trommelen les aan ouderen en mensen met een beperking: Bewegen op Muziek. ,,Tot slot nog powerwalk, in de buitenlucht. Dan doen we oefeningen en we lopen in een stevig tempo met interval. Heuvels op en af. Het is erg leuk, ook door de onderlinge contacten.” Klopt het dat mensen minder sporten sinds corona? ,,Ja, veel mensen hebben geen zin meer in al die verplichtingen. Daarom hebben we tienrittenkaarten. Dan heb je meer te kiezen.”

Trots op...

,,Dat zo veel ondernemers zich elke keer weer belangeloos inzetten, zoals nu bij het opknappen van het Heilig Hartplein. En als de ondernemers weer een bijdrage wordt gevraagd voor evenementen, dan doen ze dat ook elke keer weer. Echt bijzonder.”