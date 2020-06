Het Den Dungen van Jaap Claerhoudt: ‘Hier zijn ongelooflijk veel mooie oude boerderijen’

DEN DUNGEN - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week Jaap Claerhoudt.

Voor hem op tafel ligt het boek 'Dorp tussen behoud en verandering. Den Dungen 1969-2017'. De meest recente uitgave van Heemkundevereniging Op die Dunghen. Dat betekent op de donk, dus op een verhoging in het landschap.

Jongen van acht

Jaap Claerhoudt (50) is voorzitter. ,,Elke vijf jaar publiceren we een boek en elk kwartaal ons blad Het Griensvenneke. We zijn een nog jonge club, er zit maar één iemand in het bestuur die niet meer werkt. En we krijgen continu nieuwe leden. We hadden een expositie en een jongen van acht jaar was zó geïnteresseerd dat hij lid werd. Leuk, hè? Hij is nu alweer drie jaar lid."

De Litserborg is het thuishonk, daarvóór was het de Blauwe Scholk. ,,Toen we weg moesten uit De Blauwe Scholk hadden we geen plaats meer voor de skeletten van monniken uit klooster Eikendonk, uit de zestiende eeuw. Ze hebben een tijdje in de garage van een medelid gelegen. Maar nu liggen ze goed geconserveerd in het Groot Tuighuis in Den Bosch."

Genoeg te doen

Goed conserveren, advies geven aan bijvoorbeeld nieuwe eigenaren van oude boerderijen. ,,We snappen dat mensen boerderijen verbouwen, als het authentieke dan maar zoveel mogelijk intact blijft." Onderzoek doen, overleg plegen met de gemeente. Excursies organiseren. Straatnamen helpen bedenken. Genoeg te doen!





Claerhoudt heeft nu wat meer tijd dan anders vanwege de corona. Hij werkt thuis en veel activiteiten van de heemkundekring liggen stil. ,,Lekker fietsen aan 't eind van de dag." Maar de werkgroep Restauratie van het Smitsorgel Den Dungen - zit 'ie ook in - gaat gewoon door. ,,Een prachtig orgel uit 1867; moet nodig gerestaureerd worden. We zijn bezig met fondsen en zetten een kaarsenactie op: mensen kunnen kaarsen kopen en de opbrengst is voor de restauratie. Binnenkort begint de actie."

Trots op: