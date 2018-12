Het Den Dungen van Jos Bertens: ‘Gewoon blij als iets kapotgaat’

Jos Bertens is altijd druk bezig. Voorheen met zijn werk in het onderwijs en met het Studiehuis Sint-Michielsgestel. Maar ook sinds zijn pensioen zit hij bepaald niet stil: hij maakt rapportages over cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. En dat doet hij via zijn bedrijf Bertens Bouwhistorische Rapportage. ,,Er is een regeling dat boerderijen met een cultuurhistorische waarde bijvoorbeeld opgesplitst mogen worden in meerdere wooneenheden of ze mogen een bedrijfsruimte hebben in de vorm van een kantoor.”