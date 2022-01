Het Den Dungen van Rien de Keijzer: ‘Jammer dat we nu niet samen kunnen zingen’

Elke zaterdagavond en zondagochtend wordt de mis gefilmd in de kerk in Den Dungen. Rien Keijzer (75) is actief voor videoclub De Donk. Hij lacht. ,,In de jaren ’90 moesten we zondagochtend vroeg eerst een kabel van 150 meter over de straat naar de kerk toe uitrollen. Hoeft gelukkig niet meer. In coronatijd preekte de pastoor voor een lege kerk, maar thuis zaten heel veel mensen te kijken.”

Zeehond

De videoclub De Donk heeft al heel wat films op dvd gezet. Over veel onderwerpen, zoals de carnavalsoptocht en de lintjesregen. En op zijn tijd een grap. ,,Lang geleden hebben we een zeehond in de Meerse Plas gefilmd.” Hij grinnikt. ,,Die hadden we in Harderwijk gefilmd en in een film van de Meerse Plas gemonteerd. Brandweer had even tijd over en deed mee: ze kwamen met loeiende sirene. Dat iedereen meedoet, dat is het leuke van een dorp.”

Soep voor de lunch

Quote Jammer dat we nu niet samen kunnen zingen Rien Keijzer Op donderdag is zijn dagindeling anders. ,,Dan ben ik vrijwilliger voor de dagbesteding van Vivent. ’s Morgens doe ik eerst boodschappen en daarna maak ik daar soep van voor de lunch. En als die klaar is, dan kaart ik met de deelnemers. Voor mij ook leuk, anders zit ik maar thuis. Jammer dat we nu niet samen kunnen zingen; we treden namelijk op voor de bejaarden in de appartementen achter De Litserborg. Ja, dat virus brengt alles naar de Filistijnen.” En op donderdagavond bakt hij friet in de Litserborg. ,,Voor iedereen die maar wil komen. Ik ben heel blij dat dat nu weer kan!”

Veertig jaar was hij actief voor de Stichting ’t Oude Ambacht die de braderie en de kerstmarkt organiseert. ,,We begonnen met vijftig kramen op de braderie en uiteindelijk waren het er bijna tweehonderd. Ook dat is de kracht van een klein dorp: je kun zóveel organiseren met weinig mensen.” Al dat vrijwilligerswerk deed hij dus jarenlang naast zijn werk. ,,Er gingen wel weken voorbij dat ik geen avond thuis was. Maar ach, ik doe het graag. Anders was ik er al lang mee opgehouden, hoor! Dat filmen bijvoorbeeld, dat is een mooie hobby.”

Trots:

,,Wat er in een klein dorp allemaal gebeurt, daar ben ik trots op. Heb je stroom nodig tijdens de braderie, dan bel je bij iemand aan, en die vindt het goed. Idem met water. Er was iemand uit Wassenaar op de braderie en hij keek zijn ogen uit. ‘Bij ons moet je de brandweer inlichten’, zei hij, waarop ik zei: ‘Bij ons weet de brandweer dat we ons aan de regels houden.’ Ik hoop dat het dit jaar weer kan!”