Het Den Dungen van Toon Ondersteijn: De man van de pompoenen en de nestkasten

Hij plukt een aantal pompoenen van het land achter zijn tuin en legt ze in de verkoopkraam naast zijn huis waar er al veel liggen. Het is een waar kleurenparadijs met veel oranje, geel, groen. ,,Een uit de hand gelopen hobby, al dertig jaar.”

Toon Ondersteijn (68) verveelt zich geen moment. ,,Ik zit bij de uilenwerkgroep die valt onder de Natuurwerkgroep Liempde en we hebben in Den Dungen, Gestel en Gemonde in totaal 120 nestkasten hangen die we moeten controleren, schoonhouden en repareren. Brabants Landschap levert de kasten, wij hangen ze op.”

Doorbreken van een dijk

Ondersteijn vindt het buitengebied van Den Dungen erg mooi. ,,Op de plek waar ik nu zit, stond het water in 1908 één meter hoog. Dat kwam door het doorbreken van een dijk, daardoor ontstond er een wiel. Net zoals bij de Ringdijk. Daar is het ook zo prachtig.”

Quote We denken als mens alles te weten, maar dat is niet zo. De uilen bepalen het zelf Toon Ondersteijn Maar is Den Dungen aantrekkelijk voor uilen? ,,Ja, het landschap is heel geschikt: kleinschalig. Vroeger bevonden zich hier veel kleine groenteboeren en gemengde bedrijven met kleine percelen. Dat is terug te zien in het landschap. En daar profiteren steenuilen van. Als je een geschikt erf hebt, met enkele dieren en een poeltje, dan komen ze daar niet vanaf. Mooi om te zien: mensen zijn trots op ‘hun’ uil.”

Al ruim vijftig jaar klimt Ondersteijn in bomen om uilen te faciliteren. ,,Voordat ik de deksel van een nestkast open, weet ik al of er jongen in zitten. Door de geur van ammoniak.” En wat is de bijzonderste vondst van dit jaar? Hij laat een foto zien van enkele ganzen- en eendeneieren in een steenuilenkast. ,,Vreemd, want de opening is veel te klein voor ganzen en eenden. We kwamen erachter dat een steenmarter ze erin heeft gelegd. Onvoorstelbaar dat hij met eieren in zijn bek de boom in is geklommen.”

Het uilenwerk schenkt hem veel voldoening. ,,Maar de biotoop moet goed zijn, anders lukt het niet. Als die goed is, hangen we een kast op. Toch is er niet altijd resultaat. En er bellen weleens particulieren op die graag een kast willen, maar een minder geschikte biotoop hebben. Soms komen er dan toch steenuilen op af. We denken als mens alles te weten, maar dat is niet zo. De uilen bepalen het zelf.”

Koffiedrinken hoort er bij

Steekt hij er veel tijd in? ,,Het controleren van nestkasten gaat snel, maar het is tevens een sociaal gebeuren. Koffiedrinken hoort er ook bij.” Hij denkt even na. ,,We moeten nog wel een opvolger hebben. Over twintig jaar klim ik die boom niet meer in!”