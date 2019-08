Het dorp van... Arie van Erp: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’

Op tafel ligt het fotoboek Heel Gestel te Gast, over het grote carnavalsevenement in 2010 ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van Bokkendonk. Sinds 1998 is Arie van Erp (58) de voorzitter van carnavalsvereniging de Dors(t)vlegels. Een functie die hem op het lijf is geschreven. ,,Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Door alle geledingen in een dorp erbij te betrekken, kun je tot zoiets groots komen als Bokkendonk 55. Honderden vrijwilligers waren toen in touw en zo ontstonden veel contacten en mobiliteit. Plus nieuwe verbindingen over de grenzen van verenigingen heen. Goed voor de vitaliteit van een dorp.”