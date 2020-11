Het dorp van Fiet Cooijmans: ‘Geweldig als je samen dingen van de grond krijgt’

Tennis­clubs Boxtel doen oproep aan inwoners: ‘Ga niet thuis zitten, kom tennissen’

23 oktober BOXTEL - De vijf tennisverenigingen in Boxtel, Liempde en Esch zijn een campagne gestart om inwoners van de nieuwe gemeente (na 1 januari is ook Esch onderdeel van Boxtel) in de coronatijd in beweging te krijgen. ,,We vinden het belangrijk in deze tijd, waarin het sociale verkeer drastisch wordt beperkt, het virus zo optimaal mogelijk te bestrijden. Sporten is gezond”, is de gedachte van de clubs Merletten, Die Braecke, Munsel, d’Oggelen en Peppelieren.