Het dorp van Francien Baaijens: ‘Zeven dagen per week werken vind ik geen straf’

LENNISHEUVEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Francien Baaijens. ,,Zowel het winkeltje als de horeca is echt mijn passie.”

Een walhalla voor kerstliefhebbers. Waar normaal mensen aan tafeltjes zitten, staat en hangt nu overal kerstversiering. Er lopen enkele klanten rond te snuffelen. ,,Er zijn nu natuurlijk geen horecaklanten, dus steek ik alle energie in het winkeltje.”

Francien Baaijens (52) van boerderijterras Jacobushof in Lennisheuvel heeft dit jaar zelfs tijd om kerststukjes te maken. ,,Als ik kerststukjes aan het maken ben, komt mijn kop helemaal los, eh... hoofd. Heerlijk! Ik was vroeger bloemist en dan komen mijn roots weer tevoorschijn. Het leuke is om van niets iets te maken. Die geur, het groen, en ik werk erg graag met takken, prachtig met besjes eraan. Ik word ook wel takkenwijf genoemd, haha."

Lees verder onder deze foto.

Volledig scherm In 2016 werd een roofvogelshow gegeven bij Jacobushof in Lennisheuvel. Tribunes zaten vol. © Dolph Cantrijn

Positief, dat is ze zeker. ,,'t Is een rottijd, maar moet je er toch iets gezelligs van maken. Ik ben blij dat we de winkel nog hebben, dat scheelt enorm. Maar ja, ik mis de mensen natuurlijk; de gasten en het personeel; er zijn nog twee vaste krachten aan het werk.”

In het begin van de coronacrisis ging het allemaal wel. ,,Maar nu vind ik het lastiger. Ik zorg namelijk graag, en dat is precies wat je doet in de horeca: het is een sociaal zorgvak. Zowel het winkeltje als de horeca is echt mijn passie. Zeven dagen per week werken vind ik geen straf. Ik denk dat ik hier niet gemist kan worden, maar waarschijnlijk is dat niet zo. Het is in elk geval wél zo dat ik het werk niet kan missen!"

Op 17 januari opengaan, zoals een groep horecaondernemers door heel Nederland wil, nee, dat gaat Baaijens niet doen. ,,Ik wil niet het risico lopen dat er bijvoorbeeld in maart weer een lockdown komt. We willen weer gaan vlammen en dat heeft geen zin als alles daarna weer dicht moet."



Trots op:

,,Lennisheuvel is een dorp met pit; er wonen hier veel ondernemers. En dan heb je Rond Kerk en Orion; mensen die van alles doen voor het dorp. En ik ben trots op het boek Kinderbosch. De auteur, Henk Renders, heeft hier tegenover ons gewoond. Toen wij hier zeventien jaar geleden gingen wonen, is hij begonnen met het boek. Ons huis was voor hem de eerste aanleiding om het te gaan schrijven. Verder ben ik ook trots op de rol van ons boerderijterras in Lennisheuvel. Als de buren bezoek krijgen, zeggen ze: je moet naast Jacobushof zijn. Dan weet het bezoek genoeg. Mooi, hè?”