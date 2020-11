Het dorp van Hans Fassbender: ‘Er blijft weinig van het sinterklaasfeest over’

Het grote rode Sinterklaasboek ligt voor hem op tafel. In tegenstelling tot andere jaren is er nu veel minder sinterklaasdrukte in het leven van de actieve Hans Fassbender (65) uit Schijndel. ,,Er blijft weinig van het feest over, maar we zijn nu wel druk bezig met een online ontmoeting met Sinterklaas op 15 november om drie uur 's middags. Geen intocht, want hij is de nacht ervoor al in Schijndel gearriveerd. Het wordt live uitgezonden op sinterklaasinmeierijstad.nl. Kinderen kunnen per chat en telefoon vragen stellen aan Sinterklaas. De kapperpiet selecteert de vragen, zodat bijvoorbeeld niet drie keer dezelfde vraag wordt gesteld."

Goeie discussie

Helaas gaat de Sint-villa in villa Rozenburg niet door, vanwege corona. En er zijn maar vier pieten aanwezig in tegenstelling tot de gebruikelijke zestig. ,,En dan moeten we half december, begin januari maar eens een goeie discussie gaan voeren over hoe nu verder met de pieten. Van mij mogen ze de roetveegfase overslaan. Gewoon blank is prima, of wat iemands eigen huidskleur ook maar is. Alleen maar mooie kleding aan, verder niets. Dat maakt kinderen echt helemaal niks uit, hoor. Het gaat erom dat iedereen zich er prettig bij voelt. Misschien moeten we de pieten voortaan maar amigo's noemen."

Quote Zo langzamer­hand word ik wel een beetje depri van al dat thuis zitten Hans Fassbender

Het is een rustig jaar voor Fassbender, en dat is niks voor hem. Even al zijn vrijwilligersactiviteiten op een rijtje: hij is voorzitter van het Oranjecomité, is actief voor de Veteranen in Schijndel, en voor Skêndel Zwingt, speelt basgitaar bij de Big Band Schijndel, is technisch adviseur voor Omroep Meierij - en richtte de Schijndelse voorloper op: Lokale Omroep Schijndel. ,,Maar alles is afgelast en muziek maken doen we ook niet meer. Ben veel thuis, want mijn werk doe ik ook vanuit huis - ik ben facilitair manager van een aantal bibliotheken en culturele centra in de regio. Tja, zo langzamerhand word ik wel een beetje depri van al dat thuis zitten.”

Trots op...

Dat ik Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ben. Ik kan nu natuurlijk ook zeggen dat ik trots ben op alle vrijwilligers, maar dat zegt iedereen al. Ik ben trots op de lokale omroep, op alle festivals, zoals Paaspop, 1 ander Festival, Pleinpop, Skêndel Zwingt. En op sportgebied is er ook heel veel te doen. Kortom, ik ben erg trots op het bruisende van Schijndel.