Het dorp van... Harry Geerts: Elke drie jaar naar Kenia om daar scholen te helpen

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Harry Geerts.

Harry Geerts (59): de man achter de Gemondse supermarkt die in 2000 verdween. ,,De winkel was te klein, dus die moest elke avond bijgevuld worden. En te groot voor een dorp. Daarna ben ik voor een baas gaan werken. Vakantiewerk noem ik het: veertig uur per week. In de winkel was het tachtig uur.”

Kippenhok gebouwd

Tijd over dus en sinds 2012 gaat hij elke drie jaar naar Kenia om daar scholen te helpen. ,,Mijn dochter Hilde was elf toen haar lerares zei dat ze vrijwilligerswerk deed voor een Keniaanse school en dat dat ook echt iets voor Hilde was. Hilde bleef erover praten en toen ze op de middelbare school zat, zochten we contact met die lerares.”

Op naar Kenia. ,,Ik heb er een kippenhok gebouwd en Hilde hielp in de klas. Sommige mensen vonden het onverantwoord dat ik haar meenam. Maar ik denk dat ze meer risico loopt tijdens een avond stappen in Amsterdam. Ik had haar één zinnetje geleerd: ‘My father has a big gun. Destijds waren er nog weinig witte mensen in Kenia en dus vonden de Kenianen ons wel bijzonder. Soms wilden ze je even aanraken. Zo pakte een Keniaan heel even de hand van mijn dochter vast die meteen riep: ‘My father has a big gun!’ Die man schrok zich lam.”

‘We helpen mee’

In 2015 hielpen ze een andere school in hetzelfde arme gebied. ,,We leerden een Keniaanse stichting kennen, Fountain of Hope Life Center. Die zet zich in om meisjes van maandverband te voorzien zodat ze altijd naar school kunnen. We helpen mee en sindsdien gaan ze permanent naar school.”

En die vrouwen, díé zijn erg belangrijk voor de economie... ,,Ja, vrouwen daar zijn meer gefocust om te leren dan de mannen. Ze willen niet meer afhankelijk zijn van de mannen en de mannen profiteren weer van de kennis van de vrouwen.”

In 2018 gingen ze weer. ,,’t Gaat een stuk beter in het land. Geldt ook voor de school. We hebben een kluiskast gekocht waar examens in worden bewaard. Een politieagent komt de examens brengen en haalt ze er op de examendag uit. Gebeurt alleen bij scholen die goed scoren.”

In 2021 weer naar Kenia? ,,Als de corona het toelaat wel. Anders in 2022.”

Trots op

Ons gilde; daar ben ik trouwens dekenschrijver van. Ben ook trots op het dorp. Nadat Gemonde niet meer bij vier gemeentes hoorde, maar alleen bij Gestel, bleef alles gewoon doordraaien, dankzij de inwoners. Leuk dorp, ik heb een goeie aard hier.