Het dorp van Hilma van Rozendaal: ‘Zusters van Liefde hebben veel goeds gedaan’

SCHIJNDEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Hilma van Rozendaal uit Schijndel.

Ze wrijft wat zaadslierten van een brandnetel tussen haar handen, zodat de donkere zaadjes op dienblad dwarrelen. ,,Even laten drogen. Heerlijk door de yoghurt.” Hilma van Rozendaal (61) geeft vegetarische kookworkshops, leidt kruidenwandelingen en maakt cosmetica en tincturen. En nog veel meer. Ze pakt de sleutel van het hoge hek tegenover haar voordeur. In het voormalige park van het klooster ligt haar langwerpige kruidentuin. ,,Dit is de sleutel van mijn paradijs. Toen ik klein was, zei mijn moeder al dat ik altijd achteraan liep - we waren met zes kinderen - met mijn neus op de grond. Altijd aan het verzamelen. Doe ik nog steeds, ook als ik gewoon met iemand wandel. Zo van, hé, een den, die kan lekker in de honing - goed tegen hoesten. Dan moet ik me echt dwingen om door te lopen.”

Alle kennis zit in haar hoofd. ,,Nee, ik zet niks op papier. Al die kennis komt door jarenlange ervaring. Wildplukken is echt een ambacht. En ja, ik heb ook allerlei opleidingen gedaan. Momenteel doe ik de onlinecursus Scent & Spice. De rest ligt stil vanwege corona. Als je kookt, dan loop je rond, en dat kan nu niet.”

In de kruidentuin steekt Van Rozendaal allerlei planten uit de grond, snoeit wat takjes en legt die in haar mand. ,,Weet je waarom kaasjeskruid zo heet? Omdat de vrucht op een ronde kaas lijkt. Normaal is het hier één grote roze bloeiende zee, nu ziet het er een beetje saai uit, maar óók in de herfst kun veel eetbaars plukken in de natuur.” Behendig steekt ze een paardenbloem uit. ,,Je kunt de wortels van een paardenbloem ook eten. Drogen en dan malen. Niet per se lekker, maar goed voor je immuunsysteem.”

Naast haar eigen bedrijf werkt Van Rozendaal ook als activiteitenbegeleider bij de Zusters van Liefde. ,,Doen we bingo op anderhalve meter en dat vinden ze minder gezellig natuurlijk. Maar toch zijn ze na afloop blij dat ze hebben meegedaan. En afgelopen voorjaar tijdens de eerste coronagolf ging ik met een karretje met boeken en puzzels langs de deuren. En iets lekkers. Had je meteen een ingang om even te vragen: hoe gaat het met u?”

Trots op:

,,De zusters van Liefde van Schijndel. Ze hebben veel opgericht en veel goeds gedaan voor de Schijndelse gemeenschap. Zoals voor het ziekenhuis Lidwuina en voor een aantal scholen. Ik ben blij dat ik er werk.”

Volledig scherm Hilma van Rozendaal © Noor Reigersman