Het dorp van... Jack van Zutphen

Hij zit in Dorpscentrum De Schakel, kopje koffie voor zich op tafel. Even pauze. Tot een maand geleden was Jack van Zutphen (64) interim-voorzitter van de Dorpsraad Wijbosch. Vijftien jaar zat hij in de Dorpsraad. ,,Tijd voor nieuwe mensen met frisse ideeën." Stilzitten kan hij niet. Nu is hij weer druk bezig met een werkgroep die onder de Dorpsraad ressorteert. Hoe hij dat doet? ,,Ik ben met prepensioen. In 2013 was er een reorganisatie op mijn werk en ik verloor mijn baan. Twee andere mensen uit Wijbosch maakten hetzelfde mee en we zaten samen in het oude dorpshuis te janken. Maar al snel besloten we dat we er iets van gingen maken. En dat hebben we gedaan!" Hij richtte zich op het nieuwe dorpscentrum dat gebouwd ging worden, op het nieuwe dorpsplein en op de Memorial Day - de herdenking van 75 bevrijding Wijbosch. ,,Een halfjaar geleden was er een werkgroepvergadering over 75 jaar bevrijding van Meierijstad, hier in De Schakel, maar er zou níéts gebeuren in Wijbosch! Dat hebben we dus opgepakt en georganiseerd."

Van Zutphen is blij dat hij zijn eigen dagen kan indelen. ,,Als ik een vergadering heb gehad, ga ik daarna bijvoorbeeld de hond uitlaten. Dat wandelen geeft zoveel rust én creativiteit. Je krijg weer energie en frisse ideeën en daarna ga ik weer naar kantoor. Dit is echt een prachtige plek waar heel veel gebeurt. Alles zit hier onder één dak: van nul tot 104 jaar. Kinderen van de basisschool krijgen les in de zorginstelling Laverhof en de bewoners van Laverhof kijken in de school. Van je wieg tot je graf kun je in Wijbosch blijven." Om dat mogelijk te maken is Van Zutphen druk bezig in een werkgroep. ,,Doen we met vijf mensen. We zijn bezig een nieuwe impuls te geven aan onze welzijns- en zorgactiviteiten in Wijbosch. Wat doen we goed? Wat niet? Wat kunnen we nog meer doen? We zijn aan het kijken of de dagbesteding van één keer per week naar twee keer per week kan. En we denken aan nachtzorg voor senioren die thuis wonen. We zijn in gesprek met onze partners: de school, bewoners en Laverhof."

Trots op: