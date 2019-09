Het dorp van... John van der Aa: ‘Via de Harmonie zijn er ook allerlei vriendschappen ontstaan’

Onlangs ging trompettist John van der Aa (58) met het Dungense dweilorkest Wèheurik? naar Italië, bij het Gardameer, om een bruiloftsfeest muzikaal op te luisteren. ,,Twee collega-muzikanten van Harmonie Wilhelmina, hier in Den Dungen, trouwden daar. Normaal maken we één keer per jaar met onze partners een uitstap naar Limburg of België, nu dus Italië. Muziek speelt een grote rol in mijn leven. Bijna vijftig jaar speel ik nu bij de Harmonie - ik geloof dat het officieel vanaf je tiende jaar gaat tellen, dus over twee jaar is ’t zover. Muziek is me echt met de paplepel ingegoten. Verder heb ik mijn vrouw bij de Harmonie leren kennen. Via de Harmonie zijn er ook allerlei vriendschappen ontstaan en ik heb altijd commissies gedaan. Ik kan er veel in kwijt; ’t is een sociale uitlaatklep.”



Buitenoptredens van de Harmonie, daar gaat nu veel aandacht naartoe. ,,We zijn bezig om te kijken hoe we die meer glans kunnen geven, zoals de optredens met Sinterklaas en Koningsdag. Meer muzikanten moeten daaraan gaan meedoen. Het is namelijk belangrijk dat we niet alleen in concertzalen spelen, maar óók buiten moeten we ons laten zien en horen. Voor en door de gemeenschap, zoals de voormalige voorzitter zei. Gelukkig heeft het Dungense carnaval - dan spelen wij ook - een enorme boost gekregen sinds de horeca de handen ineen hebben geslagen. Komt het hele dorp ten goede.”