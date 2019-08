Het dorp van...Marie-Claire Schoordijk: ‘elke week een veer omdat kinderen het verdienen’

Het schooljaar is weer begonnen en leerkracht Marie-Claire Schoordijk (58) heeft groep 6/7. Ze werkt op basisschool De Hasselbraam. Welke groep ze heeft, dat maakt haar niet zoveel uit. ,,Kinderen in het algemeen zijn leuk. De verhalen die ze vertellen. Hun ontwikkeling. Met hun gedrag laten ze van alles zien, ook al spreken ze niet alles uit. Het samenspel tussen kinderen, ouders en school is erg boeiend om mee te maken. Kinderen zijn niet altijd loyaal naar elkaar, maar wel heel erg naar hun ouders. En wat betreft deze groepen: groep 7 geldt als moeilijkste jaar op de basisschool en groep 6 is de weg daarnaartoe. Groepsvorming wordt dan heel belangrijk: wat vindt een groep van iets? Ze willen niet boven het maaiveld uitsteken. Ik ondersteun ze op hun weg naar volwassenheid. En dat doen we op deze school met gestructureerde vrijheid: je kunt de kinderen alleen ruimte bieden als je duidelijke kaders schept. Ze moeten niet voortdurend sturing van de leerkracht krijgen, anders gaan ze het alleen maar voor jou doen. "