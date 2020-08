Het dorp van... Marion van Berlo: ‘Er is veel verborgen armoede en eenzaamheid’

Marion van Berlo (55), initiatiefneemster en eigenaar van Spullukus, heeft het flink druk met haar winkel. ,,Je bent nooit klaar. Ik doe dit nu vierenhalf jaar. En sinds anderhalf jaar doe ik er totaalontruimingen bij: dus huizen leeghalen van bijvoorbeeld mensen die zijn overleden. Of gedetineerden die afstand doen van alles. De bruikbare spullen gaan dan naar Spullukus.”

Huiden

Van Berlo doet de totaalontruimingen in opdracht van makelaars, Woonstichting Joost en andere wooncorporaties in de regio. ,,Ik doe het samen met een paar collega's van Spullukus. 't Is hard werken, maar we moeten ook vaak erg lachen. Je komt de gekste dingen tegen. Zo stuitten we op een zak vol koeien- en kalverhuiden. Er zat ook een vel in met heel stug haar. Ik wist niet wat het was, tot er een hoef uit viel. Bleek het een wild zwijn te zijn. En wil je een paardenhuid hebben? Zat er ook in."

Soms vindt ze ook alarmerende dingen. ,,We moesten een vaste kast slopen en in de dubbele bodem bleek een pistool te liggen. Ik heb meteen de politie gebeld."

Verborgen armoede

Van Berlo werkte jarenlang in de jeugdhulpverlening en zag daar veel verborgen armoede. ,,Die groep mensen groeit snel. Ik kwam weleens in kringloopwinkels en toen dacht ik: zou ik dat zelf niet kunnen gaan doen?" Zo gezegd, zo gedaan. ,,Onze formule werkt goed: je zet groen bij groen en geel bij geel en dat werkt. We hebben het met alle vrijwilligers ook fijn met elkaar. De sfeer is gezellig, de winkel knus. Als iemand vertelt dat hij of zij geopereerd moet worden, dan vraag ik de keer daarna hoe het gaat. Heel belangrijk, want er is veel eenzaamheid in deze maatschappij.”

Quote Ik wil geen spijt hebben van iets wat ik niet heb gedaan Marion van Berlo

,,Mensen fascineren me. Waarom doet iemand zoals hij of zij doet? En nog iets: mijn ouders namen zich altijd voor: later gaan we genieten, maar dat is niet gebeurd. Daarom haal ik alles uit het leven wat erin zit. Ik wil geen spijt hebben van iets wat ik niet heb gedaan.”

Trots op: De Kampina, het Sparrenrijk, heel mooi. Ik ben een natuurmens en wandel en fiets graag. Als ik onderweg dieren tegenkom, dan ben ik idolaat.