Het dorp van... Marischka Klotz: ‘In Schijndel is het nog normaal dat je elkaar gedag zegt’

SCHIJNDEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze keer Marischka Klotz.

Een bezige bij, dat is ze. Tussen de overleggen door drinkt Marischka Klotz (45) even een kopje koffie in ’t Spectrum. ,,Het was zo mooi toen ik hier naartoe reed. Die wilgen aan de Beemd, prachtig. Ik ben in deze wijk geboren en getogen. Vruger ging ik met skône skoene naar skool.’’

Klotz is raadslid voor de lokale partij HIER. ,,Ik was al raadslid in Schijndel en heb aan de wieg van de Meierijstad gestaan.’’ Ze heeft haar eigen bedrijf in hr-consultancy, is medeoprichter van Open Coffee Het Groene Woud en is lid van het algemeen bestuur van de WSD.

Quote Na een presenta­tie voor groep 3 over wat een raadslid doet werd ik vaak aangespro­ken: ‘We hebben hondenpoep in de straat. Dat kun jij toch oplossen?’ Marischka Klotz ,,Of ik nu in de politiek bezig ben of voor de WSD, welk besluit je ook neemt, je moet ervoor zorgen dat je mensen erbij betrekt. Aan de voorkant en ook tijdens de uitvoering. Niet alleen maar roepen dat je iets gaat doen, maar de mensen meenemen in het proces en ze goed informeren.’’

,,Ook bij de WSD moet je vragen wat de mensen er zelf van vinden, of ze zelf ideeën hebben en of ze er iets aan hebben. Geldt ook voor mijn werk en thuis met mijn kinderen. Kinderen hebben trouwens een logica waardoor je misschien anders tegen dingen gaat aankijken. Ik gaf een keer een presentatie voor groep 3 over wat een raadslid doet. Daarna werd ik vaak aangesproken: ‘Mama van Ralph, we hebben hondenpoep in de straat. Dat kun jij toch oplossen?’’’

In november 2011 richtte Klotz Open Coffee het Groene Woud op, samen met Christa Thieme en Alma Engelhart. ,,We voelen ons verantwoordelijk om dit te doen, maar we zetten alleen dingen op het programma die we zelf leuk vinden. Meestal komen er twintig deelnemers. De helft daarvan komt vaker en de helft is nieuw. Dat gebeurt elke keer en dat is voor ons telkens weer een cadeautje.”

Trots op...

,,Schijndel is een dorp met stadse voorzieningen. Hier kun je nog bij je buren terecht; dat is het fijne van een dorp. De inwoners staan open voor elkaar. Zoals vluchtelingen ontvangen worden. De Filmclub brengt hen goed onder de aandacht.’’