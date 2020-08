Het dorp van Michel van de Sande

ESCH - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Michel van de Sande.

Ons Café in Esch is omgetoverd tot Ons Café aan Zee, met wuivende palmen, koele cocktails, muziekje en een stretchtent. ,,Een stretch-tent is wel een fikse investering”, laat eigenaar Michel van de Sande weten. ,,Maar zo halen we het vakantiegevoel in huis. Gelukkig krijgen we veel bezoek.”

Van de Sande sloot de boel al vanwege corona voordat de overheid het dit voorjaar verordonneerde. ,,We vonden het niet verantwoord om nog langer open te blijven. We zijn snel een bezorgdienst begonnen.”

Einde verhaal

Alle stoelen en tafels staan keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. ,,Die anderhalve meter is niet leuk, maar we hebben er niks aan als er weer een lockdown komt. Dan wordt het misschien wel einde verhaal. Bovendien wil ik ook graag rekening houden met mijn eigen mensen.”

Origineel denken, dat kan hij goed. ,,We hebben weleens een kerstviering gedaan in september onder het motto: met de kerstdagen heeft iedereen het heel druk, dus waarom niet in september? Was in 2014 meen ik.”

Voetbalfan

Naast horecaondernemer is Van de Sande ook voetbalfan. Hij voetbalt en zit in de technische commissie van voetbalvereniging Essche Boys. Nee, de technische commissie draait geen nieuwe lampen in en repareert geen kranen. ,,Haha, nee, dat doet de onderhoudscommissie. Wij stellen de seniorenteams samen en zorgen voor de dagelijkse dingen die erbij horen. We vergaderen één keer per maand. En in coronatijd hebben we de dorpsbingo georganiseerd. We hebben 3.300 euro opgehaald voor de voetbalclub. Mooi, hè?”

Druk dus. ,,Ja, ‘t is hard werken. Hollen of stilstaan. Vanochtend regende het en dan komt er niemand. Nu is het mooi weer en dan is het meteen druk. Maar ik vind het heel gaaf. Ik doe dit nu tien jaar. Ik heb er een vaste baan voor opgezegd. Ik werkte al tien jaar voor een groothandel en roestte vast.”

Hij lacht. ,,Ik organiseerde destijds feestjes voor de voetbalvereniging en was zelf ook wel een feestbeest. Toen ik dit café begon, dachten veel mensen: Jij? Hoe ga je dit doen? Maar het lukt prima en ideeën worden spontaan geboren. Daar moet je niet voor gaan zitten."

Trots op:

,,Het verenigingsleven, de saamhorigheid, de gunning die mensen naar elkaar hebben. Het is een heel mooie gemeenschap. Dat zegt iedereen, ook mensen uit Boxtel. Trouwens: Boxtel komt bij Esch en niet andersom.”