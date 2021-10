Het Dorp Van Peter Manniën: ‘Je moet je openstellen voor de gemeenschap’

HET DORP VANLENNISHEUVEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. Deze week Peter Manniën uit Lennisheuvel. ‘Ja, als je in een andere woonplaats gaat wonen, is het aan jezelf of je ertussen komt bij de mensen’.

Met een tevreden glimlach loopt hij zijn tuin in naar zijn bedelende koikarpers in een grote rechthoekige vijver. ,,Koikarpers zijn net varkens: ze eten echt álles.”

Peter Manniën (73) houdt van dieren en natuur, en dat blijkt ook uit zijn weelderige tuin waar even verderop gestreepte kippen in een grote ren rondscharrelen. ,,Dit zijn Amrock-kippen. Van vier kippen had ik per jaar duizend eieren. En ik maar overal eieren uitdelen.”

Quote In 1995 zijn mijn vrouw en ik vanuit Boxtel hiernaar­toe verhuisd, en toen ben ik niet lang daarna voorzitter van Rond Kerk en Orion geworden Peter Manniën

Nu is het even wat rustiger in het leven van Manniën – ,,Ik ga nu de tuin herinrichten.”– maar dat was niet altijd zo. ,,In 1995 zijn mijn vrouw en ik vanuit Boxtel hiernaartoe verhuisd, en toen ben ik niet lang daarna voorzitter van Rond Kerk en Orion geworden.”

Openstellen voor de gemeenschap

Daarna werd hij voorzitter van CROL, de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel. ,,Dat is dé spreekbuis naar de gemeente toe. Ja, als je in een andere woonplaats gaat wonen, is het aan jezelf of je ertussen komt bij de mensen. Je moet je openstellen voor de gemeenschap en proberen om er een functie in te krijgen. Dan integreer je.”

En natuurlijk zat hij acht jaar in de gemeenteraad namens Combinatie95. ,,Was leuk. Vooral omdat je processen kunt beïnvloeden. Overigens zie je wel de beperktheden van je mogelijkheden als je met de gemeente omgaat. De ambtelijke molen gaat langzaam.”

Quote Overigens zie je wel de beperkthe­den van je mogelijkhe­den als je met de gemeente omgaat. De ambtelijke molen gaat langzaam Peter Manniën

Overheid

Manniën schiet in de lach. ,,En ik wil snel, dat is lastig. Wat mij betreft zit er wel een eindigheid aan dergelijke functies.” Hij combineerde zijn vrijwilligerswerk met zijn werk bij de MAS, onder meer als adjunct-directeur.

,,Verrek, nu ik erover nadenk, dan zit er wel een rode draad in mijn werkzaamheden. Als adjunct had ik contact met de gemeente, over parkeerplaatsen en zo, en dat had ik natuurlijk ook in mijn vrijwilligerswerk: verbinding met de overheid.” Binnenkort is het gedaan met de rust in Manniëns leven. ,,Ik ga kijken wat ik nog kan doen in de politiek; ik ben nog lid van de partij. Dus daar heb ik nog een houvastje.”

Trots op

,,Op Natuurpark Boscheind. Een succesformule. Kinderen skaten op de asfaltpaden, en mensen in een rolstoel of met een rollator maken er ook gebruik van. En werknemers van bedrijventerrein Ladonk wandelen er tijdens hun lunchpauze. Verder heeft de biodiversiteit er een grote rol, met al het groen en de amfibieënpoel. Behalve dit park heb je maar één ander groot park in Boxtel: Park Molenwijk. Trouwens, we hebben een goede relatie met de gemeente wat betreft het onderhoud.”