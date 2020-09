Het dorp van Peter van Steenderen: ‘Je helpt elkaar als dat nodig is’

Hij heeft de uitnodiging voor de maandelijkse Ierse Sessie - met Ierse livemuziek - op zijn schoot liggen. Peter van Steenderen (76) leest die nog even na in zijn huis op Recreatiepark Dennenoord. ,,Dit is de tweede keer dat we het organiseren sinds de corona in maart uitbrak. Alle muzikanten onder een overkapping. En er is een grote tent, helemaal coronaproof."

Muziek

Voordat Van Steenderen samen met een andere initiatiefnemer de Ierse Sessie tien jaar geleden op poten zette, was hij al volop bezig in de muziek. ,,Onder meer bij Duketown Barbershop Singers, en ik was bestuurslid van de Dutch Association of Barbershop Singers (DAPS). Ken je de Barberstijl? Erg leuk! En daarna zong ik Ierse liederen bij Best Black. Op een gegeven moment gingen mijn vrouw en ik Ierse Sessies in de wijde omgeving bezoeken en toen bedacht ik dat we zoiets zelf ook wel konden beginnen, hier in Boxtel.”

Corona

Hun oog viel op de locatie B&B In den Boogert en het werd meteen een succes. ,,De mensen willen iets herkenbaars en meezingen spreekt hun aan. Het interactieve. Maar nu mag dat meezingen alleen even niet, vanwege corona."

Ook voor Ouderen in Regie zette Van Steenderen zich in. ,,Het doel van Ouderen in Regie is om een passende woonomgeving te creëren voor ouderen. Maar er zit nog steeds geen vooruitgang in, wat overigens niet aan Ouderen in Regie ligt.”

Dennenoord

Van Steenderen en zijn echtgenote Jeannette zochten daarom zelf een geschikte woonplek en vonden die in recreatiepark Dennenoord, waar ze in een bungalow wonen. ,,We wonen hier nu ruim een jaar en doen allerlei leuke dingen die we samen met een groepje mensen organiseren, zoals samen fietsen, zwemmen, jeu-de-boulen. Je helpt elkaar als dat nodig is, bijvoorbeeld met de boodschappen of met de tuin. Eigenlijk past het wel in de doelstellingen van Ouderen in Regie."

Trots op?

,,Eh... moeilijke vraag. Boxtel heeft veel pluspunten. Toen we hier 48 jaar geleden kwamen wonen, kozen we voor Boxtel omdat het op een centraal punt in Brabant ligt: tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De scholen waren goed en de gezondheidszorg op een hoog niveau met een eigen ziekenhuis - daar kun je basiszorg krijgen. De omgeving is mooi. Vijf minuten fietsen en je bent in de Kampina. En toen we nog in Oost woonden, waren we zó in De Geelders.”