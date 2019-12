Het dorp van... Pia van den Heuvel: ‘Het Museum Jan Heestershuis openen is een mooi begin van de dag’

SCHIJNDEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Pia van den Heuvel.

Ze opent de luiken van het Museum Jan Heestershuis. Aan de binnenkant haalt Pia van den Heuvel (58) de pinnen eruit. ,,Op de ouderwetse manier. Niks knopje en rolluiken. Het museum openen is een mooi begin van de dag. Het geeft mij een fijn gevoel. ,,Zo van: we zijn weer open, kom maar binnen! Daarna pc’s opstarten, kijken of alles in orde is, en of alle lichten branden.”

‘Het publiek is heel divers’

Van den Heuvel is vrijwilligster in het museum. Om precies te zijn: gastvrouw voor het museum én de VVV, die eveneens in het museum is gevestigd. ,,Ik ben met vervroegd pensioen gegaan en vijf jaar geleden begon ik hier. Ik wilde graag iets buitenshuis doen. Enorm leuk om hier te werken. Het publiek is heel divers, zoals kunstminnende mensen, en veel mensen die op zoek zijn naar een cadeautje in de VVV-winkel. We hebben overal commissies voor en ik zit in die van de financiële administratie en in de redactie van de nieuwsbrief voor de vrijwilligers. Echt superleuk.”

‘Een zeer geliefde schilder’

Van den Heuvel loopt de expositieruimte in, waar tot 15 maart prachtige schilderijen van Dorus van Oorschot hangen. ,,Een zeer geliefde schilder hier, en heel bekend in Schijndel. Hij was autodidact en heel toegankelijk. We verwachten veel bezoekers.”

En dat is precies wat Van den Heuvel leuk vindt. ,,Ik hou ervan om met mensen om te gaan, het liefst van allerlei pluimage. Dat geldt ook voor mijn collega’s. Omdat onze werktijden flexibel zijn, werk je telkens met andere mensen. “

Trots op

Eh... ja, ik ben eigenlijk niet een echte Schijndelse. Ik kwam hier wonen toen ik naar de middelbare school ging. Ja, waar ben ik trots op? Op De Glazen Boerderij! Aanvankelijk was er veel weerstand tegen. Zo groot op de Markt - alles is 1.6 groter dan de werkelijkheid. Maar als je nu ziet wat het Schijndel heeft gebracht... Toeristen worden erdoor aangetrokken en als er al een winkel leegstaat, dan is die weer snel gevuld. En dat in deze tijd!’’

,,De Glazen Boerderij heeft dus echt een aantrekkende werking. Hier in het museum kunnen mensen eerst een filmpje over De Glazen Boerderij bekijken, met uitleg over details. Dan gaan ze op een heel andere manier kijken.’’

Gevoel voor details