Het dorp van... Piet Verhagen: ‘Die waardering is de brandstof waar je op loopt’

De trommel staat klaar. Nog even repeteren voor het dubbelconcert Big Harmony (in Vught). Piet Verhagen (67) is slagwerker bij Harmonievereniging Sint-Michaël. En als bestuurslid druk in de weer om nieuwe jeugdleden te werven. ,,We benaderen alle leerlingen uit de groepen vijf en bieden ze zes weken gratis les aan. ’t Is elk jaar een succes, maar wel een beetje teleurstellend hoe weinig er dan lid worden. Maar ja, kinderen moeten al zoveel.”



Terwijl Verhagen dus in de startblokken staat om muziek te maken, zijn allergrootste passie, kijkt hij tevreden terug op de viering van 75 bevrijding Sint-Michielsgestel. ,,We hadden een basiskamp opgezet op het Meanderplein, waar veteranen over hun ervaringen vertelden en wapens lieten zien. Tot 5 mei gaan we door met bevrijdingsactiviteiten, vanuit Gestel Events. Ben ik ook bestuurslid van. Doen we samen met de Heemkundevereniging.”