Het dorp van Relinde van Drunen: ’Jeugd behouden voor Den Dungen, anders gaan ze naar Oeteldonk’

DEN DUNGEN - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Relinde van Drunen uit Den Dungen.

Het pronkstuk is wel de fraaie steek van de jeugdprins. Hij ligt bij de andere spullen van het jeugdcarnaval opgeslagen op de zolder van Relinde van Drunen (49) in Den Dungen. De fazantenveer wuift sierlijk heen en weer wanneer Van Drunen de steek oppakt. ,,Hier moeten we zuinig op zijn. Hij is kostbaar en het is moeilijk om aan zo’n veer te komen.”

Volledig scherm Een eerdere jeugdoptocht in Krabberdonk. © BOXimages.nl Carnaval zit vol tradities maar een béétje meegaan met de tijd is juist erg goed, blijkt uit de acties van Van Drunen. ,,De kleding is wat moderner geworden en dat vinden de kinderen leuk. Verder hebben we alles meer gedigitaliseerd. En de Jeugdraad meer op de kaart gezet.”

Hoe dan? Van Drunen is kartrekker van het groepje enthousiaste dames dat de Jeugdraad begeleidt én ze is de pr-vrouw in het bestuur van De Krabberdonkse Koepel. ,,Er zat niemand in het bestuur die de belangen van de jeugdraad behartigde, en nu dus wel. Erg belangrijk, want we moeten de jeugd zien te behouden voor ons eigen dorp. Anders gaan ze naar Oeteldonk. De jeugdraad loopt nu prima. We moeten elk jaar zelfs loten omdat er meer kinderen zich opgeven dan mee kunnen doen.”

‘Ik geniet allermeest van de voorpret’

Is ze zelf ook een fervent carnavalsganger? ,,Nee, ik ging pas carnaval vieren toen ik 16 was. En toen mijn dochter in de jeugdraad zat, zochten ze iemand om te helpen, en dat ben ik gaan doen. Erg leuk. Ik hou vooral van organiseren en regelen. Eigenlijk geniet ik nog het allermeest van de voorpret.”

Carnaval van een andere kant bekijken, dat vindt Van Drunen leuk. ,,Ik hoef niet zo nodig mooi uitgedost te zijn. Ik vind het geweldig om te zien hoe enorm de kinderen ervan genieten. Soms huilen ze zelfs als het afgelopen is en ze geven aan dat ze volgend jaar zeker terugkomen. Alleen de leerlingen uit de groepen zeven en acht kunnen meedoen. Wel sneu voor de kinderen uit groep acht, want vanwege de corona zit carnaval er dit jaar niet in en volgend jaar mogen ze helaas niet meer meedoen.”

Zijn er nu zeeën van tijd nu er geen carnaval wordt gevierd? ,,Neuh, je gaat je tijd anders indelen.”

Trots op:

,,Waar een klein dorp groot in kan zijn. Er zijn veel vrijwilligers die veel op poten zetten en helpen, dat vind ik mooi. Ook wat betreft initiatieven rondom corona. Ik kom uit Schijndel en moest eerst erg wennen aan de ons-kent-ons-sfeer hier, maar ik zou nóóit meer weg willen.”