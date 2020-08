Het dorp van...Rien van den Brand: ‘Trots op alle vrijwilligers in Schijndel’

SCHIJNDEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Rien van den Brand.

Hij inspecteert een beige bank in kringloopwinkel ‘t VinCentje in Schijndel. Op 19 augustus gaat de winkel weer open: de laatste voorbereidingen zijn in volle gang. ,,Ik denk dat we deze bank weghalen. Die is niet meer verkoopbaar.” Rien van den Brand (67) is werkleider van de meubelploeg en van de chauffeurs, en hij was vijftien jaar lang bestuurslid.

,,Sinds de coronacrisis zijn we gesloten. De afgelopen maanden hebben we de winkel aangepast: de gangpaden zijn breder geworden en de schappen zijn met één blok verhoogd. Zo kunnen we toch alle spullen neerzetten. Alle rekken zijn door onze eigen mensen getimmerd. Mooi, hè? Het is echt een snuffelwinkel, dus minder spullen neerzetten is geen optie.” De vrijwilligers staan zeker weer te trappelen om te beginnen? ,,Toen de winkel opeens dicht moest vanwege corona, vond iedereen dat erg jammer. Zo van: ‘dan heb ik niks te doen.’ Maar ze vonden wel andere bezigheden thuis. De meesten staan nu inderdaad weer te popelen om te beginnen, maar een klein groepje vindt het wel welletjes geweest. Dus, ja, we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hopelijk komen er ook jongere mensen bij, onder de zestig.”

Goede doelen

En gaat iedereen weer de weg vinden naar ‘t VinCentje? ,,Ja, daar ben ik van overtuigd. De meeste klanten weten dat het geld wordt besteed aan goede doelen: dat mensen uit Schijndel ermee worden geholpen. Zo gaat de opbrengst bijvoorbeeld naar de Voedselhulp. Er zijn nog veel meer projecten, zoals het project van pastoor Joe, voor onderwijs voor meisjes in India.” Momenteel is hij in overleg met de gemeente. ,,We kijken of we met alle kringloopwinkels kunnen samenwerken om de afvalstromen beter te reguleren.”

En leuke anekdotes? Ja, die heeft hij ook. ,,Er was een vrouw die een afzichtelijk kastje kocht. Ze was er op slag verliefd op. Ze verfde het zwart en kocht hier daarna allemaal spiegels, die ze kapot sloeg. De stukken heeft ze ingegipst op het kastje. Haar enthousiasme was in elk geval erg leuk.”

Trots op

,,Ik kan nu iets gaan noemen waar ik helemaal níét trots op ben. Maar dat doe ik niet. Ik ben ambtenaar geweest en dan geef je natuurlijk een politiek correct antwoord, haha. Eh... even nadenken. Ja, ik ben trots op Vincentius en alle vrijwilligers. En natuurlijk ook op alle andere vrijwilligers in Schijndel.”