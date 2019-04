Het dorp van: ‘Schijndel is een levendig dorp, want er wordt veel georganiseerd‘

Esch krijgt een splinter­nieu­we ‘witte brug’ over de Essche Stroom

6:46 ESCH - Misschien komen zand en klei voor de hogere dijk in Esch straks wel per schuit over het water naar de Kollenburg. Of over de nieuwe ‘witte brug’ die Haaren alsnog wil laat bouwen aan de Spankerstraat.