Het dorp van Stéphanie Smetsers: ‘Ze weten dat ik niet doorklets naar anderen’

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Stéphanie Smetsers uit Liempde.

De deurbel van de drogisterij in Liempde klingelt. Een vrouw komt binnen en Stéphanie Smetsers (30) helpt haar aan de toonbank waarna ze weer vertrekt. ,,Ik zal de deur even voor u openhouden.” Smetsers, eigenares van Drogist Bewust Beter, heeft duidelijk plezier in haar werk en is dolblij dat drogisterijen buiten schot blijven tijdens de lockdown. ,,Ik had al een hoop ideeën als de winkel dicht zou moeten, maar gelukkig is het niet nodig. Ik vond het vorige week heel spannend.”

Niet zo goed in de etalage

Eigenlijk vindt Smetsers alles van haar werk fijn. ,,Behalve schapkaartjes. En ik ben niet zo goed in de etalage. Dat doen mijn collega's. Maar ik heb dit jaar wel zelf de etalage omgetoverd in een kerstdorp. Heerlijk in mijn eentje.” Ze loopt naar het magazijn. ,,Deze hadden we omgebouwd tot sinterklaasruimte die tot na kerst zou blijven. De Liempdse kinderen noemen het de ‘schatkamer’.” Vanwege de nieuwe coronabeperkingen is het speelgoed weggehaald.

Vitamine D is altijd belangrijk

Wat ze merkt van corona in haar winkel? ,,Er is veel gezegd over vitamine D en dan gaan de mensen dat kopen. Heel goed natuurlijk, maar vitamine D is altijd belangrijk, niet alleen tijdens corona. Mensen zijn nu bewuster bezig met gezondheid. Tijdens de laatste persconferentie vond ik het heel goed dat De Jonge zei: ‘Leef gezond en ga op tijd slapen.’ Zulke opmerkingen miste ik tijdens de vorige persconferenties.”

Nog even 29 blijven

En ja, corona speelde haar nog parten met iets heel anders. ,,Deze zomer ben ik 30 geworden. Een groot feest zat er niet in, dus heb ik besloten dat ik nog even 29 blijf.”

Smetsers is geboren en getogen in Liempde. ,,Vriendinnen van vroeger wonen hier ook nog; erg leuk. En heel bijzonder: diverse klanten vertellen me veel. Ze vertrouwen me, ze weten dat ik niet doorklets naar anderen.”

Trots op

,,Op Liemt Gemunt. Dat doet veel voor ondernemers en voor de verenigingen. Mooi systeem. Verder ben je als Liempdenaar gewoon trots op het dorp. Je hoeft niet per se trots te zijn op iets specifieks. Het feit dat je Liempdenaar bent, is al voldoende. Er wordt veel georganiseerd en ook al is het niet altijd voor mijn leeftijd, dan ga ik toch even kijken. En waar ik nog meer trots op ben? Sinds er corona heerst, ga ik vaker wandelen op plekken waar ik nog nooit ben geweest. Dan zie je dat niet alleen het dorp, maar ook de omgeving mooi is.’’