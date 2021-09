Het dorp van Tonny Janmaat uit Sint-Michielsgestel: ‘Prachtig die verwondering’

Ze straalt energie uit en oogt jonger dan 72 jaar. Tonny Janmaat is een van de twintig educatief medewerkers op Landgoed Bleijendijk in Vught dat tegen Gestel ligt. ,,We hebben net het thema voor het herfstprogramma helemaal uitgewerkt. Het gaat over spinnen.”

Niet te grondig reinigen

Ze schiet in de lach. ,,In de vakantie maken we de boshut op het landgoed altijd helemaal schoon. We zeiden al tegen elkaar dat we dat deze keer niet te grondig moesten doen. Want die spinnenwebben moeten niet weg natuurlijk.” Boshut? ,,Ja, daar ontvangen we basisschoolgroepen. Kan allemaal in de boshut. Die is heel groot.” De natuur onderzoeken, klusjes doen en creatief bezig zijn, en dat alles op een speelse manier. ,,De kinderen vinden het prachtig!”

Quote Oma, mama, juf... Ik ben het allemaal... héérlijk! Tonny Janmaat

Onderwijs

Omgaan met kinderen en kennisoverdracht, dat is Tonny op het lijf geschreven. ,,Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt, in de onderbouw. Zo leuk wanneer de kinderen bezig zijn, dan roepen ze naar me: ‘Oma, mama, juf!’ ” Ze lacht. ,,Dat ben ik allemaal, zeg ik dan. Héérlijk!” Ze krijgt zelf ook les, net als de andere vrijwilligers. ,,Van de jager, de imker, de boswachter en de boer die daar woont. Hoe zij het landgoed beheren. Dat kunnen wij weer overdragen op de kinderen. Soms staat de jeugd met open mond te kijken. Prachtig, die verwondering.”

‘Je mag zijn wie je bent’

En de samenwerking met de andere vrijwilligers, daar geniet ze ook van. ,,Ik voel me daar echt op mijn gemak. Je mag zijn wie je bent. Geldt ook voor de kinderen. Of ze nu een slimme opmerking maken, of niet, het maakt niet uit. Prachtig vond ik de opmerking van een leerkracht over de kant van een kind, die hij nooit eerder had gezien.”

Quote We maken ons zorgen over het verkeer in het nieuwe centrum­plan Tonny Janmaat

Kartrekker

Behalve educatief medewerker is Tonny ook druk bezig met verkeer. Ze was kartrekker van verkeerswerkgroep Theereheide, maar die hield op te bestaan omdat wijkplein Theereheide werd opgedoekt. En ze is bestuurslid van een denktank over verkeer. ,,We maken ons zorgen over de ontwikkelingen van de hele verkeerssituatie in het nieuwe centrumplan. Overigens zijn we opgegaan in Veilig Verkeer Nederland. Zo heb je meer body.”

Trots?

,,Op Bleijendijk natuurlijk. Maar ook op ons prachtige buitenzwembad Zegenwerp. Ik hoop écht dat meer mensen er gebruik van gaan maken. Anders kan het zwembad weleens verdwijnen in de toekomst... Trainer Jan Minkels krijgt ooit nog eens een standbeeld van mij: hij heeft me geleerd om met mijn hoofd onder water te zwemmen. Dat durfde ik toen niet. Wat een engelengeduld had hij!”