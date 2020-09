Het dorp van Yannic van Gerven: ‘Geen Netflix gekeken in coronatijd’

ESCH - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Yannic van Gerven.

Enigszins mank loopt hij naar een stoel buiten op het tennisveld van L.T.V. d' Oggelen in Esch en laat zich erop zakken. ,,Ik heb me verstapt tijdens het voetballen. Ik hoorde 't kraken. Maar waarschijnlijk is de kruisband van mijn knie alleen maar uitgerekt, en niet gescheurd. Hopelijk kan ik volgende week weer tennissen."

Bezige bij

Yannic van Gerven (34) is actief voor de toernooicommissie van de tennisclub. En jarenlang was hij bezig voor de 'buren', de Essche Boys. ,,Als voorzitter van de evenementencommissie van de Essche Boys heb ik vijftien jaar van alles georganiseerd, zoals Sint, bingo, toernooien, darten én Denveb natuurlijk. Leuk om dingen te organiseren en te plannen. Geeft me voldoening. Nu zijn we bezig om meer leden te krijgen voor de tennisvereniging, en dat lukt beetje bij beetje."

Corona

Een bezige bij dus. ,,Ik ben sinds kort weer aan het werk nadat ik vier maanden thuis was. Viel niet mee om werk te vinden in coronatijd." Maar in die vier maanden zat hij bepaald niet stil. ,,Mijn vriendin en ik hebben samen een onlinebedrijfje opgezet, Yan & Toet, voor baby- en kinderaccessoires. Dat wilde mijn vriendin al langer. Tijdens haar opleiding heeft ze stage gelopen in een bedrijf waar ze mensen met een beperking begeleidde. Ze kon niet naaien en dat hebben deze mensen haar toen geleerd. Dus eigenlijk hebben ze haar dus even begeleid, haha. Maar daarna heeft ze hen begeleid, hoor."

Eventjes geen werk kwam dus wel goed uit met de opstartfase van het bedrijf. ,,Ja, dat was anders wel veel geweest naast veertig uur werken. Ik heb in elk geval geen Netflix gekeken in die tijd!”

Trots op

,,De saamhorigheid in Esch. Iedereen kent elkaar; soms alleen van naam of van gezicht. Overal kun je hier praatjes maken. Ik heb altijd in Esch gewoond en zou hier niet weg willen. Een klein dorp als dit is leuk. En carnaval vier je met elkaar. Ik vier het zelf met een vriendengroep. Nee, we doen niet mee, maar we gaan kijken naar de grote optocht en de jeugdoptocht, want een aantal van ons heeft kinderen.”

En wat betreft vrijwilligers in Esch? ,,Dat mogen er wel meer zijn, zoals eigenlijk overal het geval is. Maar je weet wél wat je aan ze hebt. Misschien moet je geen oproep plaatsen, maar de mensen zelf benaderen. Waarschijnlijk is dat beter dan afwachten...”