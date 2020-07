Het duurde drieënhalf jaar voor het jawoord gegeven werd

Geven en nemen

Gewoon doorgaan. Dat is het motto van de 84-jarige Henk en de 82-jarige Mien. Geven en nemen, zoals alles in het leven. Veel tijd hebben voor elkaar, maar ook voor eigen hobby's. Henk was vroeger altijd een fanatiek supporter van voetbalclub Avanti. Samen met zijn broer sloeg hij geen enkele wedstrijd over. Hij ging regelmatig vissen, hield vogels en maakte uitstapjes naar de motorcross. Mien was ondertussen druk met haar eigen sociale leven. Ook al had ze geen grote hobby's, voor het maken van een praatje was ze altijd te porren. En ook poetsen deed ze graag. Altijd gedaan. Vroeger bij verschillende huishoudens, tegenwoordig vooral in dat van haarzelf en haar man. Een dag niet gestoft is een dag niet geleefd.