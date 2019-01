Het EK fiets sleutelen? ‘Ik ga wel’, zegt Jordi Steenbakkers uit Boxtel

Begin met Jordi Steenbakkers uit Boxtel (20) maar over fietsen. Dan glimlacht hij van oor tot oor en kan hij uren praten. Over zijn criteria die hij elk jaar rijdt, maar ook over het sleutelen aan stadsfietsen, racefiets, mountainbikes en elektrische fietsen.

Quote Gewonme mechani­sche fietsen blijven bestaan, hoor Jordi Steenbakkers, Fietsmonteur bij Mantel

O,ja. En de gewone ouderwetse mechanische fiets niet te vergeten. ,,Want die blijven gewoon bestaan, naast alle elektrische- en racefietsen die we nu steeds meer verkopen.”

Niet alleen sleutelen, ook racewedstrijden rijden

Jordi Steenbakkers werkt bij de fietsenzaak Mantel, die grote zaak op de Balkweg in Den Bosch. Vanuit Boxtel fietst hij elke dag op en neer. ,,Tevens een lekkere training. Want ik fiets bij Het Snelle Wiel in Hapert en doe jaarlijks mee aan zeker 48 tot 52 wedstrijden bij de belofte/elite. Heerlijk om al die criteria te rijden.”

En een mecanicien (technicus) heeft Jordi niet nodig. Het vak van fietsenmaker kwam op zijn pad toen hij op het Baanderherencollege in Boxtel stage ging lopen bij een fietsenmaker in Oirschot.

Quote In het begin was het vooral fietsen poetsen en banden plakken Jordi Steenbakkers, Fietsmonteur Mantel

,,Ik had metaal-elektro gekozen. Maar in het vierde jaar vond ik fietsen maken zo leuk dat ik daar verder in ben gegaan. In het begin was het vooral fietsen poetsen en banden plakken. Maar ze kwamen er achter dat ik goed kan sleutelen. Dus ben ik daar verder mee gegaan.”

Jordi wil later eigen fietsenzaak

Bij het Koning Willem I College in Den Bosch volgde hij het vak fietstechnicus niveau 2. Daarna kwam Eerste fietstechnicus niveau 3 op zijn pad. ,,Daar ben ik nog mee bezig. Nu leer ik meer over elektrische fietsen en over verkoop en management. Ik wil later ooit een eigen fietsenzaak. Dan komt deze opleiding goed van pas.”

Bij Mantel in Den Bosch zit Jordi lekker op zijn plek en werkt nu in de werkplaats als fietsmonteur. ,,Als ze in de winkel mensen tekort komen, dan val ik wel eens in. Zo leer ik ook meer over verkoop.”

Ingewikkelde reparaties op EK

Via Het Koning Willem I College is hij opgegeven voor de Europacup-wedstrijd fietssleutelen in Wenen. ,,Ik ga vandaag met het vliegtuig daar naartoe. Morgen zijn de wedstrijden. Er zijn zes onderdelen van anderhalf uur waar we mee aan de slag gaan. Dat kunnen ingewikkelde reparaties zijn zoals een complete voorvork vervangen of bijvoorbeeld remklauwen reviseren.”