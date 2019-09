Het enige Joodse meisje in Sint-Michielsgestel heeft nu ook haar eigen monumentje

VIDEO Ernstig gewonde bij botsing tegen boom in Gemonde, brandweer moet hem bevrijden

29 september GEMONDE - Een bestuurder is zaterdagavond uit zijn auto bevrijd nadat hij daar een tijd bekneld in zat op de Sint Lambertusweg in Gemonde. De man raakte ernstig gewond nadat hij tegen een boom botste en zijn auto op de weg op zijn zijkant terechtkwam.