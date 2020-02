Het Esch van...Ad Wolfs: ‘Belangrijk voor leefbaarheid dat er wordt gebouwd’

ESCH - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Ad Wolfs.



Het woord 'carnaval' valt en hij begint te glunderen. Ad Wolfs (49) is druk bezig voor carnaval, samen met zijn carnavalsvereniging Vur d'un Zesde Keer. ,,Ja, onze naam verandert elk jaar. Was een ludieke actie en de Prins vergist zich er ook weleens in, haha.”

Hopen op de wisselbeker

,, Onze groep is begonnen als vrouwenloopgroep. Ze vroegen hulp voor het maken van een karretje en toen gingen wij helpen. Sindsdien doen we het samen. De afgelopen twee jaar hadden we de eerste prijs van de loopgroepen. Het zou mooi zijn als dat weer gebeurde: dan krijgen we de wisselbeker. Maar eerst nog vol aan de bak.”

,,We hebben ook een lied opgenomen, hier in een plaatselijk studiootje. Wij mannen zingen, geïnstrueerd door de vrouwen. Hier in het dorp is met carnaval nog echt competitie, hoor! In een mooie sfeer. Dit jaar is er trouwens maar één wagen en die heeft dus sowieso de eerste prijs in die categorie."

Essche Boys

Wolfs kwam in 1993 in Esch wonen, vanuit Helvoirt. ,,Het voelde meteen goed hier in Esch. Je wordt hier gemakkelijk geaccepteerd. Ik ging al snel voetballen bij Essche Boys." En sinds oktober afgelopen jaar is hij voorzitter.

,,Vanwege de overgang naar Boxtel hebben we binnenkort overleg met de gemeente Boxtel. We krijgen te maken met een andere regelgeving dan we onder Haaren hadden. Wij doen veel onderhoud zelf, zoals maaien. Wat we graag zo willen houden."

Voorjaarsschoonmaak

Verder gaat alles gewoon door. ,,De schoonmaak van april/mei komt er weer aan. Je moet alles goed bijhouden, anders gaat het er verpauperd uitzien. En elke maandagochtend zijn er vrijwilligers bezig met klein onderhoud. Een ontzettend waardevol groepje. Ze willen liever niet in het zonnetje staan, maar toch doen we dat weleens."

Het loopt goed met de vrijwilligers, maar Wolfs ziet alles in een breder kader. ,,Heel belangrijk dat er in Esch weer wordt gebouwd. Want als dat niet gebeurt, dan houdt de school op en dan verliest ook de voetbalvereniging haar bestaansrecht. Met bouwen kun je de leefbaarheid van Esch op een bepaald peil houden. En als voetbalvereniging proberen we voor zover mogelijk onze inkopen in het dorp te doen."

Trots op