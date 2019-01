Het Esch van Christien van Schijndel: 'Een historische fout, maar democratie heeft beslist'

Ze is geboren en getogen in Esch en voelt zich er als een vis in het water. In haar werkende leven gaf Christien van Schijndel veertig jaar wiskunde en boekhouden op een mbo-school. Sinds 1 september is ze met pensioen, maar haar dagen zijn nog steeds flink gevuld. Met raadswerk voor de gemeente Haaren, en dat kost haar meer tijd dan ze vooraf vermoedde. Maar ze doet het graag. Ze is opgegroeid in een gezin waar je 'iets voor andere mensen doet'.