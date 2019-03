Het Esch van Henriëtte van Brunschot: ‘Als ik door Esch loop zeg ik voortdurend hé, hoi, hallo’

Geen moment zit ze stil. Henriëtte van Brunschot is onder andere beheerder van Dorpshuis De Es. Al vijftien jaar, en nog elke dag is ze enthousiast. Ze regelt van alles en als iemand zijn leesbril laat liggen, is ze nooit te beroerd om de deur even te openen. Tafels dekken voor de dagbesteding, koffie voor de EHBO en natuurlijk bier bestellen. De Es loopt als een tierelier met allerlei clubs, verenigingen en bijeenkomsten. Daarnaast is ze penningmeester van de activiteitencommissie van muziekvereniging St. Willibrordus, die onder meer het jeu-de-boules-evenement Essche Boeltje organiseert. Misschien wat overbodig om te zeggen, maar Van Brunschot kent bijna heel Esch. ,,Ja, als ik door Esch loop of fiets, zeg ik voortdurend: ‘Hé, hoi, hallo’. Erg leuk.”