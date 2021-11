Het Esch Van Jan van Gerven: van hulpsinterklaas tot dodenherdenking, Jan weet ervan

Hij pakt zijn computer erbij en klikt op het YouTubefilmpje van de bevrijding van Esch. De soundtrack van de film Soldaat van Oranje weerklinkt. Samen met vijf andere mensen was Jan van Gerven (68) anderhalf jaar bezig met de organisatie van alle activiteiten rondom de bevrijding van Esch, in oktober 2019. En nog steeds is de werkgroep actief.

,,Vanavond hebben we een vergadering over dodenherdenking. Die organiseren wij voortaan. Bij de herdenkingsplaquette op het bankje bij het Haventje. We willen ons nu meer richten op de burgerslachtoffers. Zij worden nauwelijks genoemd. We zijn bezig om zoveel mogelijk verhalen van Esschenaren te verzamelen.”

Gelijkgestemden

Het werk schenkt hem veel voldoening. ,,Je begint ergens aan en gaat mensen bij elkaar zoeken. Gelijkgestemden die wat kunnen. Het liep meteen heel goed.”

En dit is nog maar een greep uit de vele bezigheden van Van Gerven die nu vijf jaar met pensioen is. ,,Ik ben geboren en getogen in Esch en heb hier 28 jaar gewerkt, op basisschool Willibrordus. Daar heb ik zelf ook gezeten.” Nog steeds is hij zo nu dan betrokken bij de school. ,,We hebben geholpen met het voorbereiden van de lessen in aanloop naar 75 jaar bevrijding.”

Hulpsinterklaas

Zijn laatste werkkring was in Vught, in de school voor speciaal onderwijs: Zuiderbos. ,,Daar geef ik nog natuurworkshops, en ik begeleid excursies. O ja, ik ben ook hulpsinterklaas. Leuk om te doen, en ze zeggen dat ik er de goeie stem voor heb, haha. Ook goed dat ik er jarenlang heb gewerkt; zo weet ik wat er speelt bij leerlingen met zware psychiatrisch problematiek. Ik heb trouwens aan oudere leerlingen gevraagd of ze wilden solliciteren naar de functie van Piet. Ik had er twee nodig. Is gelukt.”

Verder is hij voorzitter van de Stichting Samenwerkend Jeugd en Jongerenwerk Esch, hij is actief in de volleybalvereniging en zit in het onderhoudsteam van Tennisvereniging ‘d Oggelen. ,,Weet je waar die naam vandaan komt? Van ‘uggel’, dat is een bloedzuiger. Die werden vroeger in dit gebied gevangen en gebruikt voor medicinale behandeling in ziekenhuizen.”

Trots op ...

,,Een fijn dorp met hartelijke mensen. Er wordt hier veel georganiseerd, of dat nu groots is, zoals Samenloop voor Hoop en Op Drift, of iets kleins. En de ligging van Esch is prachtig. Weet je wie Esch voor het eerst ‘De Glimlach van Brabant’ noemde? Van Dries van Agt. Toen hij commissaris van de Koningin was en hier in de buurt woonde.”