Het Esch van Joris van Os: ‘We werken volgens de lijfspreuk van Pippi Langkous’

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Joris van Os.



De kinderen thuis vanwege de kerstvakantie, en daarom zit Joris van Os (43) momenteel te werken in zijn net ingerichte kantoor in de hal van zijn bijzondere huis in Esch. Hij lacht. ,,Hier is 't een stuk stiller. Leuk ook: door het raam zie ik iedereen op straat voorbijkomen. Ik zwaai wat af.”

Vorig jaar trok de familie Van Os in het opvallende houten huis. ,,We hebben veel zelf gedaan. Op een gegeven moment stond ik op de ladder in de badkamer om daar mineraal stucwerk aan te brengen. Mijn vrouw Aagje vroeg nog: 'Weet je eigenlijk hoe dat moet?' Waarop ik antwoordde: 'Nee, geen idee.' We gaan te werk volgens de lijfspreuk van Pippi Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."

Die onverschrokkenheid heeft Van Os' dochter Vesper (9) ook. Ze komt even aan de eetkamertafel zitten. Ze is de trotse eigenares van het aanpalende winkeltje waar ze tweedehandskleding verkoopt. ,,Voor Stichting Het Vergeten Kind. Maar ik ga stoppen en de resterende kleding gaan we per maat in zakken stoppen en die gaat naar stichting MariTon." Waarop haar vader aanvult: ,,Voor mensen die net boven het minimum zitten."

Nog zestig vrijwilligers

Van Os is actief voor Platform Esch Perspectief (PEP). ,,We zijn nu bezig om een ophaaldienst voor het ophalen van oud papier op te zetten, per 1 januari. Dat deed de gemeente Haaren, en voorheen de fanfare. We zoeken nog zestig vrijwilligers. Naar verwachting halen we 5.000 euro per jaar op. Daarvan sparen we tien procent waarmee we iets voor de gemeenschap willen doen, en de rest wordt verdeeld over de verenigingen. Ze kunnen mailen naar joris@aagje.eu."

Eigen school bouwen

En dan is er nog iets wat Van Os bezighoudt én ergert: het gammele gebouw van de basisschool en het ontbrekende geld om daar iets aan te doen. ,,Laten wij zelf die bouwplannen maken: er zitten allerlei vakmensen in het dorp, zoals architecten, juristen en noem maar op. Zoals ze in de Biblebelt hun eigen kerken bouwen, kunnen wij prima een school bouwen. En een stuk efficiënter."

Trots:

Wat ik daarnet zei: zelf bouwen van de school. Dat kunnen we! En toen we met PEP begonnen, hoefden we niet te zoeken naar mensen. Dat gold ook voor Samenloop voor Hoop. En de viering van 75 jaar bevrijding, óók! Alles staat hier snel op poten. Nu maar hopen dat ik ook gauw mensen voor de inzameling van oud papier vind!”